هبوط صافي أرباح الشركة السعودية للكهرباء بالربع الأول 2023

أعلنت بوابة تداول السعودية ، اليوم الأربعاء؛ تراجع صافي أرباح الشركة السعودية للكهرباء خلال الربع الأول من عام 2023.

و هبط صافي أرباح السعودية للكهرباء بنسبة 68.36% بعد خصم الزكاة والضريبة ليبلغ 480 مليون ريال سعودي ، مقارنة بتسجيلها نحو 1.517 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي، بالإضافة لإنخفاض قيمة السهم إلى 0.34 ريال للسهم الواحد.

وقالت الشركة السعودية للكهرباء أن سبب هبوط صافي أرباحها كان نتيجة لتراجع مبيعات الطاقة الكهربائية بنحو 439 مليون ريال، نظرا لانخفاض كمية الطاقة المبيعة وتغير مزيج المبيعات.

إضافة لزيادة تكاليف التشغيل والصيانة وأعباء التمويل مجتمعين بنحو 1.243 مليون ريال سعودي، وقد قابل ذلك ارتفاع بالإيراد المطلوب خلال الربع الحالي بمبلغ 250 مليون ريال مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، وأيضا ارتاع الإيرادات والمصروفات الأخرى، وتراجع مصروف مخصص ذمم مستهلكي الكهرباء والذمم المدينة الأخرى.