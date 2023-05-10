أخبار السعودية

إتفاقية تعاون بين رواسي البناء للإستثمار والشركة الصينية السعودية

آياتي خيري

كشفت شركة رواسي البناء للاستثمار  عبر تداول السعودية، النقاب عن توقيعها مذكرة تفاهم ملزمة مع الشركة الصينية السعودية لخدمات الاتصالات المحدودة واستلام أوامر العمل لبدء التنفيذ في مشروع أعمال استبدال وحدات الربط الحلقي الكهربائي التقليدية بوحدات الربط الذكية بقيمة 17.27 مليون ريال سعودي تتضمن ضريبة القيمة المضافة.

السعودية

وقالت الشركة السعودية أن مدة تنفيذ المشروع قد تمتد إلى 16 شهرا، وقد يظهر الأثر المالي خلال النصف الثاني من عام 2023 ولمدة سنة.

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يذكر أن شركة رواسي البناء للاستثمار “رواسي” كانت قد أعلنت في وقت سابق عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للشركة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى ريال واحد ريال للسهم.

وفي ذلك التوقيت أكدت شركة رواسي البناء للاستثمار في بيان لها أنه بذلك سيصبح عدد أسهم الشركة 55 مليون سهم بدلاً من 5.5 مليون سهم، وأن الشركة ملتزمة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات علاقة، مشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات في حينه.

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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