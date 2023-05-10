إتفاقية إستثمارية بين مُرني القابضة السعودية وشركة هيلبو المصرية

قالت تقارير إخبارية صادرة عن منصة EXITS MENA للاستثمار، أن شركة مُرني القابضة السعودية نجحت في عقد إتفاقية للاستثمار في شركة هيلبو المصرية الناشئة، مؤكدة على أن هذه الخطوة من جانب مُرني السعودية جاءت ضمن خطة لضخ استثمارات تقدر بنحو 10 مليون دولار في السوق المصري حتى عام 2030، في قطاع الخدمات الاستثمارية بمجال التكنولوجيا المالية بمصر والشرق الأوسط.

وأكدت التقارير بأن هذه الخطوة الاستثمارية تأتي أيضا في ظل النمو الكبير الذي يحققه تطبيق هيلبو المتكامل لخدمات التكنولوجيا لقطاع السيارات، حيث يُقدم فحوصات التأمين على المركبات وإدارة المطالبات التأمينية وخدمات المساعدة على الطريق في مصر بشكل سريع وبجودة عالية.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة مُرني السعودية تأسست في عام 2015، وتم تحميل تطبيقها أكثر من 2 مليون مرة، وتخدم أكثر من 1.2 مليون عميل، وتقدم خدمات تشمل منصة مزاد إلكتروني للمركبات، وخدمات مطالبات تأمين السيارات المرخصة من قبل البنك المركزي السعودي داخل المملكة.