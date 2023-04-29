1 مايو .. إنطلاق معرض الشرق الأوسط للدواجن بالسعودية

تستقبل المملكة العربية السعودية، يوم الاثنين 1 مايو 2023 م أعمال معرض الشرق الأوسط للدواجن في نسخته الثانية برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وذلك تحت شعار “ابتكارات عالمية لصناعة مزدهرة”.

ويشارك في أعمال المعرض الذي يقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالعاصمة ويستمر ثلاثة أيام في نسخته الحالية أكثر من 200 شركة من 37 دولة حول العالم، بمشاركة نخبة من الشركات العالمية والخبراء في قطاع الدواجن والأعلاف وصحة الحيوان؛ بهدف العمل على زيادة فرص الاستثمار في قطاع الدواجن وتوفير منصة تجارية مثالية تجمع المستثمرين المحليين بالموردين وبيوت الخبرة العالمية؛ لتطوير صناعة الدواجن من أجل تحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

ومن المتوقع أن تعرض الجهات المشاركة في المعرض، من الهيئات والمؤسسات الحكومية والجمعيات، والشركات والمنظمات غير الربحية العاملة في قطاع الثروة الحيوانية، أكثر من 500 منتجًا يدخل في سلاسل الإمداد لصناعة الدواجن، وتعزيز التبادل العلمي والتجاري، وبناء شبكات الأعمال في أكبر أسواق الدواجن بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يقدم المعرض أحدث الابتكارات والحلول والتقنيات في مجال تربية وإنتاج الدواجن والصحة الحيوانية وصناعة الأعلاف.

الجدير بالذكر ان معرض الشرق الأوسط للدواجن يعتبر الحدث الأكثر شهرة في المملكة والمنطقة والمتخصص في صناعة الدواجن، حيث وصلت نسبة المشاركة الدولية في هذه النسخة 78%، و ويقام المعرض على مساحة 11,000 متر مربع من بينها معارض للدواجن والاعلاف والمطاحن وصحة وتغذية الحيوان.

ومن المقرر أن يقام المعرض لمدة ثلاثة أيام تجمع خبراء تربية الدواجن محلياً ودولياً في منصة أعمال واحدة، ويشهد المعرض إقامة ندوة المعرفة في عالم الدواجن والتي سيشارك فيها خبراء من كبرى الشركات العالمية بمحاضرات علمية تسلط الضوء على آخر المنتجات والحلول التي تساهم في نمو واستدامة صناعة الدواجن.