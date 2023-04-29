أخبار السعودية

“56%” زيادة في عدد الشحنات المسلمة عبر شركات الطرود بالسعودية خلال رمضان

آياتي خيري

أكدت الهيئة العامة السعودية للنقل أن عدد الشحنات التي سلمتها الشركات المرخصة في قطاع توصيل الطرود بلغ أكثر من 14 مليون شحنة خلال شهر رمضان المبارك 1444هـ في مختلف مناطق المملكة، بنسبة زيادة عمليات الشحن خلال شهر رمضان بـ 56% مقارنةً بالعام الماضي.

السعودية

وأستقبلت الهيئة من خلال مركز الاتصال الموحد أكثر من 12 ألف مكالمة واردة وأكثر من 40 ألف بلاغ وشكوى عبر الرقم الموحد والموقع الالكتروني للهيئة، وطالبت شركات الشحن برفع مستوى الخدمة، وإلزامها بالمحافظة على محتويات الشحنة ومعالجة بلاغات المستفيدين خلال 7 أيام والمحافظة على سرية معلومات الشحنات وحمايتها من التعدي عليها والتجاوب مع المستفيدين واستفساراتهم.

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وتطالب الهيئة جميع الشركات والناقلين الالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات والأنظمة التي تضمن تقديم خدمات نقل ذات جودة وأمان عاليين، وتدعو جميع الراغبين في الاستفادة من خدمات النقل، كما تسعد باستقبال الاستفسارات والاقتراحات من خلال الاتصال على الرقم الموحد 19929 أو زيارة الموقع الالكتروني tga.gov.sa.

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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