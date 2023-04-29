الزكاة والضريبة والجمارك السعودية تحدد معيار المرحلة الرابعة للفوترة الإلكترونية

وضعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة الرابعة لتطبيق مرحلة “الربط والتكامل” من الفوترة الإلكترونية، مؤكدة أن المجموعة الرابعة تضمنت جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (150 مليون ريال) وذلك في عامي 2021 أو 2022.

وقالت الهيئة أنها ستبلغ جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة الرابعة، وذلك إستعدادًا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت مع منصة (فاتورة) بدءا من 1 نوفمبر 2023.

وأكدت الزكاة والضريبة والجمارك أن المرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل)، تحتاج متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ) من أبرزها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع منصة فاتورة، وإصدار الفواتير الإلكترونية بناء على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة، مبينة أن الإلزام بالمرحلة الثانية (الربط والتكامل) سـيـتـم بـشـكـل تـدريـجـي وعـلى مـجـمـوعات، على أن تقوم الهيئة بإبلاغ المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.