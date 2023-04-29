الهيئة السعودية للمهندسين تعلن عدد الرخص الهندسية السارية بالمملكة

قالت إدارة الهيئة السعودية للمهندسين في تصريح للإقتصادية السعودية، أن عدد الرخص الهندسية السارية وصل 3821 رخصة، بينما أصبح عدد الرخص الهندسية التي شارفت على الانتهاء 677 رخصة.

وأكدت الهيئة أن نظام المكاتب والشركات الهندسية سيعطي المهندسين القدرة على التقديم الإلكتروني لطلب إصدار رخصة لمكتب هندسي وإنجاز الخدمات المتعلقة به دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة، مثل فتح مكتب، تجديد رخصة، فتح فرع، تجديد فرع، تحويل مكتب، تحويل فرع، تعديل مسمى، تغيير مقر، إيقاف نشاط، إلغاء ترخيص، إلغاء فرع، فتح مختبر تربة، تجديد مختبر تربة، واستخراج مستند بدل فاقد.

ويمكنهم من الانتفاع من الخدمات المتعلقة بمكاتب الخدمات المساعدة، الشركات الهندسية، مكاتب السلامة الهندسية، خدمات التراخيص، استقدام ونقل كفالة وتعديل مهنة وخطابات إلحاقية.