سنابل السعودية تستثمر مبلغ ضخم بالشركات الناشئة

قررت شركة سنابل للاستثمار السعودية والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، الإستثمار بنسبة 50٪ من محفظتها في رأس المال الاستثماري، و30٪ في الأسهم الخاصة، و20٪ في الأصول السائلة، وضخ ملياري دولار سنويا بشركات ناشئة.

وأكدت سنابل على أن لديها التزامات بشأن توظيف رأسمال سنوي يقدر بحوالي 2 مليار دولار تقريبا في الاستثمارات الخاصة التي تشمل رأس المال الجريء واستراتيجيات النمو وعمليات الاستحواذ الصغيرة، وفقًا لما أعلنه الموقع الإلكتروني للشركة.

ومن أبرز الوجهات الإستثمارية لسنابل السعودية كلًا من: أندريسن هورويتز، وجنرال أتلانتيك، وهيلمان وفريدمان، وبلاتينيوم إيكويتي.

وتخطط شركة سنابل لتحقيق عوائد مالية كبيرة، من باب الاستثمار طويل المدى في فئة الاستثمار الجريء واستراتيجيات النمو وعمليات الاستحواذ الصغيرة من البدايات الأولى إلى المراحل الأكثر تقدماً في مسيرة الشركة، وبما يخدم رؤية المملكة العربية السعودية 2023.

يذكر أن الهيئة العامة للمنافسة في السعودية قررت بدء إجراءات التقصي والبحث وجمع الأدلة والتحقيق على شركتي التصوير الجوي السعودية المحدودة و مكتب المحدد لاستشارات هندسة المساحة، لثبوت انتهاكهما الفقرة السابعة من المادة الرابعة لقانون المنافسة.