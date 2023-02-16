لقاء “سعودي _ سويسري_ مجري” على هامش إجتماع OECD

حضر وزير الاقتصاد والتخطيط لدى المملكة العربية السعودية فيصل الإبراهيم الاجتماع الوزاري الذي أقامته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 14 إلى 15 فبراير.

جاء محور الاجتماع الوزاري للمنظمة حول “تعزيز وتمكين السلوك التجاري المسؤول في الاقتصاد العالمي”.

وفي نفس التوقيت إستعرض كل من الإبراهيم ووزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية سبل التعاون في المجالات الاقتصادية بين السعودية وسويسرا، كما ناقشا أحدث المستجدات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

و التقى وزير الاقتصاد والتخطيط السعودية مع وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر زيجارتو، حيث ناقشا العلاقات الثنائية وخاصة التجارية بين السعودية والمجر.

الجدير بالذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المختلفة، ووضع وتطوير السياسات الاقتصادية، فضلا عن تعزيز القطاعات الاقتصادية ودعمها وتنميتها في جميع أنحاء العالم.