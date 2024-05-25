السعودية.. ولي العهد يوجه بضرورة ملاحقة المتورطين في حادث تسمم الرياض

وجه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد بالمملكة العربية السعودية، تعليماته بضرورة ملاحقة المتورطين في حادث التسمم الشهير خلال الفترة الماضية.

تفاصيل توجيه بن سلمان تعليماته بضرورة ملاحقة المتورطين في حادث التسمم الشهير

بيان من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حول حادث التسمم في أحد مطاعم الرياض.. وصدور التوجيهات الكريمة بمساءلة ومحاسبة كل مسؤول قصّر أو تأخّر في أداء مسؤولياته.https://t.co/iiigbqpvUn#وطن_بلا_فساد | #واس_عام pic.twitter.com/lNHwg9w6sb — واس العام (@SPAregions) May 23, 2024

كشفت تقارير صحفية سعودية أن مكافحة الفساد تُلاحق المسؤولين المتورطين في التقصير في آداء مسؤولياتهم تجاه حادثة التسمم.

وأوضحت أن هناك توجيهات ولي العهد السعودي بضرورة مكافحة الفساد، ولابد من أن تضرب بيد من حديد بعد ان أظهرت التحقيقات وجود محاولات لإخفاء أو إتلاف أدلة في حادثة تسمم مطعم بالرياض.

وأشارت إلى أن مكافحة الفساد تؤكد بأن التوجيهات الكريمة صدرت بمساءلة ومحاسبة كل مسؤول، أيًّا كان منصبه، قصّر أو تأخّر في أداء مسؤولياته على نحو ساهم في حدوث التسمّم أو أخّر الاستجابة لتبعاته.

وكان حادث تسمم مطعم شهير بالرياض قد أدى إلى دخول عشرات من المواطنين السعوديين للمستشفى، ب تدهور حالتهم الصحية ودخولهم في نوبة إعياء شديدة، خاصة وأن هناك حالات كانت خطيرة للغاية.

وأعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية عن إغلاق سلسلة المطاعم التابعة لهذا المطعم الذي تسبب في هذه الحادثة، مما جعل هناك حالة من الارتياح لدي الشعب السعودي.