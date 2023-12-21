السعودية وفرنسا توقعان خطة تعاون عسكري

وقَّعت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية وفرنسا، أمس الأربعاء، “خطة تنفيذية لتعزيز التعاون في مجالات القدرات العسكرية والصناعات العسكرية والأبحاث والتطوير”.

أعلام السعودية وفرنسا - مصدر الصورة: CNN

تأتي هذه الخطوة بمثابة تأكيد على العلاقة القوية بين البلدين في المجال العسكري، وتعكس تزامنهما المشترك بتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

ووقع الخطة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، ونظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو، خلال زيارة رسمية لباريس يقوم بها الأمير خالد بتوجيه من ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وتضم الخطة التنفيذية مجالات كثيرة، بما في ذلك: تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التصنيع العسكري، وتطوير وإنتاج أنظمة دفاعية مشتركة، وإجراء البحوث والتطوير في مجال الأمن والدفاع.

وتهدف هذه المجالات إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وتطوير قدراتهم الدفاعية المشتركة، ومواجهة التحديات الأمنية الإقليمية بنجاح.