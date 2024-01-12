السعودية: وفد رفيع المستوى يستعرض إنجازات المملكة في منتدى الاقتصاد العالمي

المملكة العربية السعودية نجحت في الوصول لمرحلة غير مسبوقة في التنمية بجميع المجالات، مما جعل هناك حالة من التطور للاقتصاد السعودي وتفوقه على اقتصاد عدد من البلدان العربية والعالمية، خلال العام الماضي 2023.

السعودية تبحث عن تأكيد رؤية 2030 في منتدى الاقتصاد العالمي

تشارك السعودية خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي للعام الجديد 2024، حيث يتواجد وفد رفيع المستوى برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي.

ومن المقرر أن يقام الاجتماع في مدينة دافوس بسويسرا في الفترة من 15 حتى التاسع عشر من الشهر الجاري، تحت شعار “تعزيز الثقة”.

وينتظر أن يشارك الوفد في المنتدى من خلال تناول أبرز التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد وكيفية معالجتها بتعزيز التعاون الدولي، بالإضافة إلى دعم التكامل الاقتصادي والاستفادة من التطورات والأدوات المبتكرة، بجانب دعم التكامل الاقتصادي، واستدامة الموارد.

كما يرغب الوفد السعودي في العمل على استكشاف الفرص التي تتيحها التقنيات الناشئة، بجانب تأثيرها على عملية صنع القرارات والسياسات في المجتمع الدولي.

وتقرر النظر في التقدم الذي تم الانتهاء منه في إطار رؤية المملكة العربية السعودية في عام 2030، بجانب التحولات في التنمية التي تشهدها البلاد على جميع الأصعدة.

ويحاول وفد المملكة مشاركة الخبرات والتنافس في تحسين القدرات السعودية خلال المنتدى، وتعزيز الجاذبية التي تمتلكها المملكة لجلب مزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية خلال الفترة المقبلة.

كما يبحث الوفد السعودي عن استعراض الحلول التي تبحثها المملكة العربية السعودية بتعزيزها في اقتصادها، وذلك لتحقيق الاستدامة المالية للبلاد، من أجل تحقيق رؤية 2030، والتي ترى القيادات أنها ستكون نقلة نوعية للبلاد على صعيد كافة المجالات.