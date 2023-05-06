السعودية: وصول سفينة إسبانية قادمة من السودان على متنها 180 شخصًا إلى جدة

وصلت سفينة إسبانية إلى جدة، اليوم السبت، وعلى متنها 180 شخصاً قادمة من السودان.

وقد تم استقبال الرعايا القادمين من السودان على متن السفينة الإسبانية بترحيب كبير وحافل من رجال الأمن بالمملكة العربية السعودية وذلك بحسب قناة «العربية».

من ناحية أخرى قامت الجهات المعنية في المملكة بحكم العلاقات الجيدة التي تربط البلدين، بوضع تجهيزات طبية في ميناء جدة الإسلامي لمتابعة أي حالة تحتاج الى التدخل الطبي.

يأتي ذلك التحرك في إطار جهود المملكة العربية السعودية في الدعم الكامل لإجلاء رعايا الدول الصديقة ومد يد المساعدة وفق تعليمات القيادة الصادرة بهذا الشأن، وذلك بعد تأزم الوضع في السودان بسبب النزاع المسلح مما دعا الى اجلاء الدول لرعاياها من هناك حتى يستقر الوضع فى السودانمرة أخرى.