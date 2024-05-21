السعودية.. وزارة البيئة تكشف حقيقة الإصابة بالسرطان وأمراض الكبد بسبب تناول اللحوم في فترة التحريم

كشفت وزارة البيئة بالمملكة العربية السعودية حقيقة الإصابة بالأمراض السرطانية والكبد والكلي للمواطنين بسبب تناول اللحوم في فترة التحريم.

وأصدرت وزارة البيئة بالمملكة العربية السعودية بيانًا رسميًا وهامًا بشأن تناول اللحوم في فترة التحريم وتسببها في أمراض الكبد والكلى للبشر.

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام بشأن تناول اللحوم في فترة التحريم وتسببها في أمراض الكبد والكلى للبشر، التي قد تصل للإصابة بالأورام السرطانية غير دقيقة.

بيان رسمي وهام من وزارة البيئة بشأن

تناول اللحوم في فترة التحريم وتسببها في أمراض الكبد والكلى للبشر 👇 أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام بشأن تناول اللحوم في فترة التحريم وتسببها في أمراض الكبد والكلى للبشر، التي قد تصل للإصابة… — أخبار السعودية (@SaudiNews50) May 21, 2024

وأكدت أن فترة التحريم بالأدوية البيطرية تختلف باختلاف المادة الفعالة، وعلى حسب طريقة إعطاء الجرعة من حقن أو استعمال موضعي.

وأشارت إلى أن فترة التحريم هي الفترة الزمنية من إعطاء الدواء وحتى خروج الدواء من الجسم، حيث إن بعض المضادات الحيوية قد تنتهي مع الطبخ المعتدل.

وأكدت الوزارة أن التحليل العلمي على أن تقسيم الأدوية يرتكز على: مكافحة العدوى “لقاحات” ولها فترة تحريم محددة عالميًا، والأمراض الفيروسية “مضادات” ولها فترة تحريم دقيقة، وأمراض الالتهابات الخارجية “التهاب ضرع- خراج” وتخضع لفترة تحريم مؤقتة.