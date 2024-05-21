أخبار السعودية

السعودية.. وزارة البيئة تكشف حقيقة الإصابة بالسرطان وأمراض الكبد بسبب تناول اللحوم في فترة التحريم

أحمد علي

كشفت وزارة البيئة بالمملكة العربية السعودية حقيقة الإصابة بالأمراض السرطانية والكبد والكلي للمواطنين بسبب تناول اللحوم في فترة التحريم.

وأصدرت وزارة البيئة بالمملكة العربية السعودية بيانًا رسميًا وهامًا بشأن تناول اللحوم في فترة التحريم وتسببها في أمراض الكبد والكلى للبشر.

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام بشأن تناول اللحوم في فترة التحريم وتسببها في أمراض الكبد والكلى للبشر، التي قد تصل للإصابة بالأورام السرطانية غير دقيقة.

وأكدت أن فترة التحريم بالأدوية البيطرية تختلف باختلاف المادة الفعالة، وعلى حسب طريقة إعطاء الجرعة من حقن أو استعمال موضعي.

وأشارت إلى أن فترة التحريم هي الفترة الزمنية من إعطاء الدواء وحتى خروج الدواء من الجسم، حيث إن بعض المضادات الحيوية قد تنتهي مع الطبخ المعتدل.

وأكدت الوزارة أن التحليل العلمي على أن تقسيم الأدوية يرتكز على: مكافحة العدوى “لقاحات” ولها فترة تحريم محددة عالميًا، والأمراض الفيروسية “مضادات” ولها فترة تحريم دقيقة، وأمراض الالتهابات الخارجية “التهاب ضرع- خراج” وتخضع لفترة تحريم مؤقتة.


قد يهمك:

عن الكاتب:
أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
بالإضافة إلى قدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.