السعودية تكشف حقيقة السماح بأداء العمرة دون تصريح بدءًا من غرة ربيع الأول

تواصل الحكومة السعودية ممثلة في وزارتي الحج والعمرة والشؤون الإسلامية، العمل على قدمٍ وساق لاستقبال زوار بيت الله الحرام، لأداء مناسك عمرة المولد النبوي الشريف، حيث بدأت بالفعل في استقبال أفواج القادمين من خارج المملكة وفق الشروط والضوابط المقررة سابقًا، بالإضافة إلى المعتمرين من داخل المملكة من المواطنين والمقيمين، في الوقت الذي أصدرت فيه توضيحًا للرد على ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إتاحة العمرة دون الحصول على حجز مسبق.

ضوابط أداء العمرة

وفي أحدث تصريح لها، نفت وزارة الحج والعمرة، عدم صحة إتاحة أداء مناسك العمرة دون حجز مسبق والاكتفاء بإظهار الحالة الصحية في تطبيق توكلنا، بدءًا من غرة شهر ربيع الأول الجاري وهي العمرة الخاصة بالمولد النبوي الشريف التي تشهد إقبالاً كبيرا على أدائهًا، مشددة على أن تلك الأخبار المتداولة غير صحيحة، ولابد من اتباع الإجراءات والشروط والضوابط الأساسية المتعارف عليها والمقررة من قبل الأجهزة المعنية، والتي تتمثل في ضرورة إصدار التصاريح عبر تطبيق اعتمرنا، حيث لا يمكن الدخول إلى المسجد الحرام أو أداء المناسك والشعائر من دون وجود تصاريح سارية من الجهات الرسمية.

تصاريح الصلاة في المسجد الحرام

كما أشارت الوزارة، إلى أن التصاريح المتاحة عبر التطبيقات الإلكترونية، سواء اعتمرنا أو توكلنا، هي خاصة لأداء العمرة والصلوات داخل المسجد الحرام فقط، وفق الضوابط التالية:

أن تكون الفترة الفاصلة بين إصدار تصريح العمرة وإمكانية إصدار تصريح آخر 15 يوم.

إمكانية الحجز مجددًا لأداء العمرة بعد انتهاء الفترة المحددة.

لا يمكن حجز الصلوات في المسجد الحرام لأكثر من يوم في نفس الوقت.

يمكن الحجز لأداء الصلوات ليوم آخر بعد انتهاء صلاحية التصاريح الحالية.

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جدير بالذكر أن الحج والعمرة، قد قررت من قبل، عن رفع الطاقة الاستيعابية في الحرم المكي إلى 100 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ يومياً، شريطة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، على أن يتم إصدار تصاريح من تخطى عمره السبعين عامًا عبر اعتمرنا وتوكلنا.