السعودية: هيئة كبار العلماء تُعلق على إداء فريضة الحج بدون تصريح

علقت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية على أداء فريضة الحج خلال شهر العشر الأوائل من شهر ذو الحجة بدون تصريح، بعد المغالاة الكبيرة في الأسعار.

هيئة كبار العلماء بالسعودية تُحرم أداء فريضة الحج بدون تصريح

أكدت هيئة كبار العلماء ببلاد الحرمين الشريفين على ضرورة الالتزام باستخراج تصريح الحج، مما يجعل هناك اتفاق مع المصلحة المطلوبة شرعًا، حيث جاءت الشريعة لتحسين المصالح الحسنة والتقليل من المفاسد.

وشددت على أنه لا يجوز الذهاب إلى الحج من دون أخذ تصريح ويأثم فاعله.

وأشارت إلى أن الله عز وجل شرف المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا بأداء الخدمة للحرمين الشريفين، حيث أصبحت على عاتق الدولة مسؤولية هذه الخدمة، وظهر ذلك جليَا في المشروعات التي تقوم البلاد خلال الفترة الحالية في الحرم والمناطق المقدسة، بالإضافة إلى شق الطرقات والأنفاق، والتوسعة الكبيرة في الحرم المكي، من أجل استيعاب أكثر قدر ممكن من الحجاج والمعتمرين والزوار.

#هيئة_كبار_العلماء:

لايجوز الحج بدون تصريح، وعلى الراغبين في أداء الشعيرة الالتزام بالأنظمة والتعليمات.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/hIXeossCA4 — جوال منطقة القصيم (@JawalAlqasim) April 27, 2024

وتقوم المملكة العربية السعودية بتوفير العديد من الأنظمة بهدف حسن استقبال الحجاج والمعتمرين والزوار، بالإضافة إلى تيسير حركتهم وتنقلاتهم لتأدية المناسك بكل سهولة ويسر وسلامة وأمان.

وأصبحت هناك أعداد كبيرة وضخمة تزداد كل عام للتأدية مناسك الحج، لكن البعض يجد صعوبة كبيرة في الذهاب لتأدية هذه المناسك المقدسة، وذلك بسبب الغلو الكبير في أسعار هذه الفريضة من قبل القيادات في المملكة العربية السعودية، مما جعل الأزهر الشريف يطالب قيادة بلاد الحجاز بضرورة تخفيض القيمة المالية لتأدية هذه الفريضة.