السعودية.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب بالمملكة

يبدو أن أسعار المشغولات الذهبية في المملكة العربية السعودية تشهد تراجعًا غير متوقعًا خلال الساعات القليلة الماضية.

فقد جاءت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من فبراير الجاري منخفضة مقارنة بالأيام الماضية، والتي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات البيع.

وتعد المملكة العربية السعودية أحد الدول التي تمتلك احتياطي كبير من الذهب، بجانب الاكتشافات الحديثة للعديد من المناجم خلال الفترة الماضية في أراضي بلاد الحرمين.

الذهب في السعودية.. الأسعار اليوم الثلاثاء

جاء سعر بيع عيار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من فبراير الجاري، حيث سجل عيار 24 قيمة 243.94 ريالًا سعوديًا، بينما حل العيار 22 بقيمة 223.45 ريالًا سعوديًا.

فيما أتى سعر بيع الذهب عيار 21 بقيمة 213.45 ريالًا، وجاءت أسعار البيع بالنسبة للعيار 18 ب 182.95ريالًا سعوديًا، وعيار 14 ب 142.70 ريالًا سعوديًا.

وفي نفس السياق، تأتي أسعار الأوقية الذهبية بقيمة 8,155.52 ريال للواحدة داخل المملكة العربية السعودية، بينما يبلغ سعر السبيكة، والتي تزن كيلو الذهب بقيمة 253,697.60 ريالًا سعوديًا.

أسعار المشغولات الذهبية في المملكة العربية السعودية بالأمس الإثنين

جاءت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية بالأمس الأثنين مسجلة ارتفاعًا طفيفًا، فقد جاء سعر عيار 24، بقيمة 244.12، بينما جرام الذهب عيار 22، بقيمة 223.61، فيما أتى الجرام الذهب عيار 21، بقيمة 213.60، والذهب عيار 18، بقيمة 183.09، والذهب عيار 14، بقيمة 142.81.

بينما جاءت سعر أوقية الذهب بسعب 8,171.24 ريال، داخل أراضي المملمة العربية السعودية، بينما حلت سعر السبيكة، والتي تزن 1000 جرام “كيلو” بنحو 254,893.60 ريال.