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السعودية.. هبوط أسعار الذهب وترقب من القادم

أحمد علي

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية هبوطًا ملحوظًا خلال افتتاح تعاملات اليوم الخميس الموافق الثالث والعشرون من مايو الجاري 2024.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت ارتفاعًا في أسعار المشغولات الذهبية في المملكة العربية السعودية، لكن بدأت الأسعار تأخذ منعطف الهبوط.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس

سجل عيار الذهب 21 سعرًا 255.66 ريالًا، بينما جاء عيار  الذهب جرام 18 بقيمة 219.13 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 170.44 ريال.

فيما حل سعر الذهب عيار  24، بقيمة 292.17 ريال، وجرام الذهب عيار 22، بقيمة 267.83 ريال، بينما الذهب عيار 12، بقيمة 146.09 ريال.

وجاءت أسعار أوقية الذهب، بقيمة 9,087 ريال، وأسعار جنيه الذهب، ب 2,045 ريال، وسعر كيلو الذهب ب 292,173.

في سياق متصل، تسود حالة من القلق لدي الشعب السعودي خلال الفترة المقبلة من الارتفاع المتوقع للمشغولات الذهبية، بعدما شهدت الفترة الأخيرة انخفاضًا نسبيًا بالأمس الأربعاء الموافق الثاني والعشرون من مايو الجاري لهذا العام 2024.

ويعد الذهب أحد الأركان التي تساعد الشباب على الزواج، حيث يُطلب في مهر العروس في جميع البلدان العربية والإسلامية.


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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.


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