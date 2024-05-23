السعودية.. هبوط أسعار الذهب وترقب من القادم

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية هبوطًا ملحوظًا خلال افتتاح تعاملات اليوم الخميس الموافق الثالث والعشرون من مايو الجاري 2024.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت ارتفاعًا في أسعار المشغولات الذهبية في المملكة العربية السعودية، لكن بدأت الأسعار تأخذ منعطف الهبوط.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس

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عاجل 🥇 أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 22 مايو.. عيار 24 يُسجل 292 ريالًا https://t.co/Gd5yBML0IL — عمور الدواسر 🇸🇦 AL DWASER (@Gamer2012Pro) May 22, 2024

سجل عيار الذهب 21 سعرًا 255.66 ريالًا، بينما جاء عيار الذهب جرام 18 بقيمة 219.13 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 170.44 ريال.

فيما حل سعر الذهب عيار 24، بقيمة 292.17 ريال، وجرام الذهب عيار 22، بقيمة 267.83 ريال، بينما الذهب عيار 12، بقيمة 146.09 ريال.

#اسعار #الذهب تهبط اليوم

سعر الأونصه 2378.75 دولار

هبوط 42.88 $ دولار من أغلاق اليوم السابق

https://t.co/8x2I6pAfRf — اسعار الذهب في السعودية (@saudi_goldprice) May 22, 2024

وجاءت أسعار أوقية الذهب، بقيمة 9,087 ريال، وأسعار جنيه الذهب، ب 2,045 ريال، وسعر كيلو الذهب ب 292,173.

في سياق متصل، تسود حالة من القلق لدي الشعب السعودي خلال الفترة المقبلة من الارتفاع المتوقع للمشغولات الذهبية، بعدما شهدت الفترة الأخيرة انخفاضًا نسبيًا بالأمس الأربعاء الموافق الثاني والعشرون من مايو الجاري لهذا العام 2024.

ويعد الذهب أحد الأركان التي تساعد الشباب على الزواج، حيث يُطلب في مهر العروس في جميع البلدان العربية والإسلامية.