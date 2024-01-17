أخبار السعودية

السعودية: موقف المملكة من التصعيد بين الحوثيين وأمريكا وبريطانيا في البحر الأحمر

أحمد علي

تسيطر حالة من القلق لدي الشعوب العربية من تفاقم أزمة البحر الأحمر، بعدما استهدفت جماعة الحوثيين في اليمن عددًا من السفن البحرية التجارية التابعة للاحتلال الصهيوني، عقب الحصار المفروض على قطاع غزة.

وطالبت جماعة الحوثيين بضرورة دخول المساعدات الغذائية ورفع الحصار عن الأهالي في قطاع غزة من أجل ضمان سلامة السفن في الممر الملاحي لباب المندب.

وكانت أمريكا وبريطانيا قد شنا هجومًا جويًا عنيفًا على عدد من المواقع لجماعة الحوثيين في اليمن، مما جعل هناك تفاقم للأزمة، حيث جاء رد الحوثيين قويًا بضرب سفن تابعة لهذا التحالف بصواريخ باليستية.

موقف السعودية من التصعيد في البحر الأحمر

أكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، عن هناك حالة من القلق تسيطر على القيادات السعودية جراء التوتر المتصاعد في البحر الأحمر خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح بن فرحان، في كلمته خلال جلسة “تأمين عالم مضطرب” في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، أن لابد من خفض التصعيد في البحر الأحمر، حيث يعد انهاء هذه الأزمة أولوية، كما أن الحرب على قطاع غزة يسحب أقليم الشرق الأوسط لمخاطر عنيفة وكبيرة.

وأشار بن فرحان إلى أنه لابد من وقف فوري وعاجل لإطلاق النار في غزة، لكن ليس هناك أي مؤشرات من إسرائيل على وقف الحرب والتصعيد.

وأكد وزير الخارجية السعودي على أن أولوية المملكة هي إيجاد مسار لخفض التصعيد في المنطقة خلال الفترة المقبلة، وهذا الأمر يعتمد على وقف الحرب بغزة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي لابد عليه أن يفعل المزيد لوقف الحرب في غزة.

وأتم الفرحان حديثه عن أن المستوطنيين التابعين للاحتلال الإسرائيلي والاشقاء بغزة يمرون بمأساة، لذا لابد من العمل على منع توسع الصراع.

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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