السعودية: موقف المملكة من التصعيد بين الحوثيين وأمريكا وبريطانيا في البحر الأحمر

تسيطر حالة من القلق لدي الشعوب العربية من تفاقم أزمة البحر الأحمر، بعدما استهدفت جماعة الحوثيين في اليمن عددًا من السفن البحرية التجارية التابعة للاحتلال الصهيوني، عقب الحصار المفروض على قطاع غزة.

وطالبت جماعة الحوثيين بضرورة دخول المساعدات الغذائية ورفع الحصار عن الأهالي في قطاع غزة من أجل ضمان سلامة السفن في الممر الملاحي لباب المندب.

وكانت أمريكا وبريطانيا قد شنا هجومًا جويًا عنيفًا على عدد من المواقع لجماعة الحوثيين في اليمن، مما جعل هناك تفاقم للأزمة، حيث جاء رد الحوثيين قويًا بضرب سفن تابعة لهذا التحالف بصواريخ باليستية.

عاجل | وزير الخارجية السعودي: المملكة قد تعترف بإسرائيل إذا تم حل الأزمة الفلسطينية pic.twitter.com/XSi2FykZlR — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 16, 2024

موقف السعودية من التصعيد في البحر الأحمر

أكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، عن هناك حالة من القلق تسيطر على القيادات السعودية جراء التوتر المتصاعد في البحر الأحمر خلال الفترة الأخيرة.

🚨وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود🚨 "إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يمكن أن يكون نقطة انطلاق نحو السلام الدائم وفي هذه الحالة ستعترف السعودية بإسرائيل" pic.twitter.com/JnBazLCl3T — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) January 16, 2024

وأوضح بن فرحان، في كلمته خلال جلسة “تأمين عالم مضطرب” في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، أن لابد من خفض التصعيد في البحر الأحمر، حيث يعد انهاء هذه الأزمة أولوية، كما أن الحرب على قطاع غزة يسحب أقليم الشرق الأوسط لمخاطر عنيفة وكبيرة.

وأشار بن فرحان إلى أنه لابد من وقف فوري وعاجل لإطلاق النار في غزة، لكن ليس هناك أي مؤشرات من إسرائيل على وقف الحرب والتصعيد.

وأكد وزير الخارجية السعودي على أن أولوية المملكة هي إيجاد مسار لخفض التصعيد في المنطقة خلال الفترة المقبلة، وهذا الأمر يعتمد على وقف الحرب بغزة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي لابد عليه أن يفعل المزيد لوقف الحرب في غزة.

جلسة #العربية في #دافوس2024 | بعد عقود من تصدير #النفط و #الغاز، هل تتحوّل دول المنطقة إلى مركز عالمي لتصدير #الطاقة_النظيفة؟ يتحدث فيها وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية والمبعوث السعودي للمناخ #عادل_الجبير، وعدد من الوزراء والمسؤولين الدوليين، وتديرها نادين هاني @Nadine_bn pic.twitter.com/PdxouUrxB1 — الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) January 17, 2024

وأتم الفرحان حديثه عن أن المستوطنيين التابعين للاحتلال الإسرائيلي والاشقاء بغزة يمرون بمأساة، لذا لابد من العمل على منع توسع الصراع.