أخبار السعودية

السعودية: مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثاني في المملكة

أحمد علي

بدأت المملكة العربية السعودية في التأهب لوضع جداول اختبارات نهاية العام الدراسي 2023/2024، وذلك للمراحل الدراسية الثلاثة للبنين والبنات بجميع محافظات المملكة.

جاء وضع المملكة لجداول اختبارات نهاية العام والفصل الدراسي الثاني بدءًا من اليوم الأحد، للعام الهجري الحالي 1445، والميلادي 2024.

تفاصيل مواعيد اختبارات مراحل التعليم السعودي

كشفت وزارة التعليم السعودي اليوم الأحد، عن ضرورة التزام المدارس بالوقت المحدد لكل مادة من المواد الدراسية، مع الأخذ بعين الاعتبار إبلاغ أولياء الأمور بمواعيد خروج الأبناء بعد الانتهاء من الاختبارات بشكل يومي، وذلك من أجل ضمان عدم تأخر الطلاب والطالبات عن مواعيد الخروج الرسمية.

في سياق متصل، حصل الطلاب والطالبات وجميع الكوادر التعليمية والإدارية بالمدارس داخل المملكة العربية السعودية على إجازة، حيث يوافق اليوم الأحد السادس عشر من رجب الجاري، والحادي والعشرون من يناير، والاي تعد ثالث إجازة مدرسية مطولة يحصل عليها الطلاب والطالبات خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت وزارة التعليم السعودي أن الاختبارات النهائية لهذا العام الدراسي ستبدأ يوم الأحد، والموافق غرة الشهر القادم شعبان.

ومن المقرر أن تشمل اختبارات التعليم المدمج في نظام المرحلة الثانوية، والتي تجمل جانبين عملي وشفهي في المراحل التعليمية الثلاث في الأول من شعبان، كما ستبدأ الاختبارات التحريرية الخميس الموافق الخامس من شعبان 1445 هجريًا.

وتبحث وزارة التعليم السعودي عن ضرورة وضع رقابة قوية وصارمة على الامتحانات الثانوية، حيث ترغب في التشديد، خاصة وأن هذه المرحلة ستكون فارقة في مستقبل الشباب السعودي والوطن بشكل عام.

قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of أحمد علي
أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل