السعودية: مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثاني في المملكة

بدأت المملكة العربية السعودية في التأهب لوضع جداول اختبارات نهاية العام الدراسي 2023/2024، وذلك للمراحل الدراسية الثلاثة للبنين والبنات بجميع محافظات المملكة.

جاء وضع المملكة لجداول اختبارات نهاية العام والفصل الدراسي الثاني بدءًا من اليوم الأحد، للعام الهجري الحالي 1445، والميلادي 2024.

تفاصيل مواعيد اختبارات مراحل التعليم السعودي

كشفت وزارة التعليم السعودي اليوم الأحد، عن ضرورة التزام المدارس بالوقت المحدد لكل مادة من المواد الدراسية، مع الأخذ بعين الاعتبار إبلاغ أولياء الأمور بمواعيد خروج الأبناء بعد الانتهاء من الاختبارات بشكل يومي، وذلك من أجل ضمان عدم تأخر الطلاب والطالبات عن مواعيد الخروج الرسمية.

وزير التعليم 🇸🇦

يقبّل لطيفه العفالق مديرة مدارس الأهلية 👇

السؤال لوزير التعليم السعودي يوسف البنيان هل تسمح للرجل الأجنبي أن يقبل محارمك تقديرا لجهودهم؟ ‼️ pic.twitter.com/D4kMKoAwYg — شاعر الاقصى🇵🇸🇾🇪 (@733YE) January 20, 2024

في سياق متصل، حصل الطلاب والطالبات وجميع الكوادر التعليمية والإدارية بالمدارس داخل المملكة العربية السعودية على إجازة، حيث يوافق اليوم الأحد السادس عشر من رجب الجاري، والحادي والعشرون من يناير، والاي تعد ثالث إجازة مدرسية مطولة يحصل عليها الطلاب والطالبات خلال الفصل الدراسي الثاني.

وهذا التعليم السعودي كان مخصص للأمراء فقط 🤣😂 ياولد الكويت غير دولة بشعب وهم دولة بلا شعب الله عليك 👏🏾 pic.twitter.com/kAuh0YeWES — R9 (@q93_zmn) January 19, 2024

وأكدت وزارة التعليم السعودي أن الاختبارات النهائية لهذا العام الدراسي ستبدأ يوم الأحد، والموافق غرة الشهر القادم شعبان.

ومن المقرر أن تشمل اختبارات التعليم المدمج في نظام المرحلة الثانوية، والتي تجمل جانبين عملي وشفهي في المراحل التعليمية الثلاث في الأول من شعبان، كما ستبدأ الاختبارات التحريرية الخميس الموافق الخامس من شعبان 1445 هجريًا.

#اليوم_العالمي_للتعليم

تُشارك #المملكة بعد أيام في 24 يناير منظومة دول العالم في الاحتفاء بهذا اليوم كونه منصة لتعزيز التعليم الذي يعتبر الطريق لبناء التنمية المستدامة, مبرزة ما حققه التعليم السعودي من قفزات نوعية ومؤشرات مرتفعة في تطوير منظومة التعلّم إعداد @zahrtalgerah pic.twitter.com/WrUfjgCHnS — خبر الريــــــاض الإلكترونية 🇸🇦 (@KNews2030_KSA) January 21, 2024

وتبحث وزارة التعليم السعودي عن ضرورة وضع رقابة قوية وصارمة على الامتحانات الثانوية، حيث ترغب في التشديد، خاصة وأن هذه المرحلة ستكون فارقة في مستقبل الشباب السعودي والوطن بشكل عام.