السعودية.. مفتي المملكة يوضح الحكم الشرعي لحلق الشعر قبل عيد الأضحى المبارك

أوضح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الحكم الشرعي لحلق الشعر لمن أراد أن يضحي خلال عيد الأضحى المبارك.

تفاصيل الحكم الشرعي لحلق الشعر قبل عيد الأضحى المبارك

كشف مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، عن أن من أراد أن يضحي فلا يأخذ شيئًا من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته، بعد دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي سواء تولى ذبحها أو وكل من يذبحها عنه، و سواء كان حاجاً أو غير حاج إذا هلّ هلال شهر ذي الحجة.

سماحة مفتي عام المملكة يوضح الحكم الشرعي لحلق الشعر لمن أراد أن يضحي 👇 أوضح سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ, أن من أراد أن يضحي فلا يأخذ شيئًا من شعره ولا من أظفاره ولا من… pic.twitter.com/4sURoALxaa — أخبار السعودية (@SaudiNews50) June 6, 2024

واستشهد مفتي عام بلاد الحرمين الشريفين بحديث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: “إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا”، أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، “باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة”، وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا، وفي لفظ: “ولا من بشرته شيئًا”، أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، “باب الفرع والعتيرة”.

وشدد الشيخ عبد العزيز أنه لا يجوز للمسلم الذي يريد أن يضحي من رجال أو نساء أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو البشرة، من جميع البدن، سواء كان شعر الرأس، أومن الشارب، أو من العانة، أو من الإبط، أو من بقية البدن.