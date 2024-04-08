أخبار السعودية

السعودية.. مفاجأة سارة للمتقاعدين السعوديين بشأن صرف الرواتب

أحمد علي

حملت اللحظات القليلة الماضية أنباءًا سارة للمتقاعدين بالمملكة العربية السعودية، وذلك بشأن صرف الرواتب كل شهر، وأيضًا شهري أبريل ومايو.

تفاصيل صرف الراوتب للمتقاعدين في المملكة العربية السعودية 

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، عن توحيد موعد صرف معاشات التقاعد، ليتم صرفها مع بداية كل شهر ميلادي.

وأوضحت الهيئة السعودية، أن جميع المتقاعدين سيحصلون على راتب شهر أبريل الحالي يوم 25 أبريل، وبعد 6 أيام سيحصلون على راتب شهر مايو.

وشددت هيئة التأمينات الاجتماعية بالسعودية على أن المتقاعدين والمستفيدين المشمولين بنظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية سيتم صرف رواتبهم بداية كل شهر ميلادي اعتباراً من 1 مايو 2024م.

وأوضحت أن هذا القرار جاء بناءًا على حرص المؤسسة بضرورة صرف المعاشات وتوحيدها لكافة العملاء، مما يضمن خدمة مميزة للمتقاعدين.

بينما يأتي القرار ليتماشى مع خطوات دمج العمليات والإجراءات التي تم صدورها رقم 657 وتاريخ 15/11/1442 الذي قضى بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ومن المقرر صرف راتبي شهر أبريل ومايو من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية خلال الأسابيع المقبلة، خاصة وأن المسؤولين داخل الهيئة يُدركون أن المتقاعدين لديهم إلتزامات كبيرة بعد انقضاء عيد الفطر المبارك بالمملكة العربية السعودية.


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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
بالإضافة إلى قدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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