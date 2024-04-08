السعودية.. مفاجأة سارة للمتقاعدين السعوديين بشأن صرف الرواتب

حملت اللحظات القليلة الماضية أنباءًا سارة للمتقاعدين بالمملكة العربية السعودية، وذلك بشأن صرف الرواتب كل شهر، وأيضًا شهري أبريل ومايو.

تفاصيل صرف الراوتب للمتقاعدين في المملكة العربية السعودية

بشرى خير للمتقاعدين بعد قرار توحيد موعد صرف معاشات التقاعد، وصرفها بداية كل شهر ميلادي: جميع المتقاعدين سيحصلون على راتب شهر أبريل الحالي يوم 25 أبريل، وبعد 6 أيام سيحصلون على راتب شهر مايو. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) April 7, 2024

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، عن توحيد موعد صرف معاشات التقاعد، ليتم صرفها مع بداية كل شهر ميلادي.

وأوضحت الهيئة السعودية، أن جميع المتقاعدين سيحصلون على راتب شهر أبريل الحالي يوم 25 أبريل، وبعد 6 أيام سيحصلون على راتب شهر مايو.

بشرى خير للمتقاعدين بعد قرار توحيد موعد صرف معاشات التقاعد، وصرفها بداية كل شهر ميلادي: جميع المتقاعدين سيحصلون على راتب شهر أبريل الحالي يوم 25 أبريل، وبعد 6 أيام سيحصلون على راتب شهر مايو. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) April 7, 2024

وشددت هيئة التأمينات الاجتماعية بالسعودية على أن المتقاعدين والمستفيدين المشمولين بنظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية سيتم صرف رواتبهم بداية كل شهر ميلادي اعتباراً من 1 مايو 2024م.

وأوضحت أن هذا القرار جاء بناءًا على حرص المؤسسة بضرورة صرف المعاشات وتوحيدها لكافة العملاء، مما يضمن خدمة مميزة للمتقاعدين.

بينما يأتي القرار ليتماشى مع خطوات دمج العمليات والإجراءات التي تم صدورها رقم 657 وتاريخ 15/11/1442 الذي قضى بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ومن المقرر صرف راتبي شهر أبريل ومايو من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية خلال الأسابيع المقبلة، خاصة وأن المسؤولين داخل الهيئة يُدركون أن المتقاعدين لديهم إلتزامات كبيرة بعد انقضاء عيد الفطر المبارك بالمملكة العربية السعودية.