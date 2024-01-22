السعودية.. مفاجأة سارة للسعوديين بشأن أسعار الذهب

حملت الساعات القليلة الماضية مفاجأة سارة للشعب السعودي، فيما يخص أسعار المشغولات الذهبية اليوم الإثنين الموافق 22 من يناير للعام الجاري 2024.

وشهدت أسعار الذهب تراجعًا حادًا اليوم الإثنين، بالتزامن مع استقرار سعر المعدن الأصفر على مستوي العالم.

استقرت سعر الأوقية الذهبية عالميًا عند 2033 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم الإثنين في المملكة العربية السعودية

سجل عيار 24 قيمة 245.09 ريالًا سعوديًا، أي ما يعادل 65.36 دولارًا أمريكيًا.

فيما جاء سعر العيار الذهبي 21 في المملكة العربية السعودية بقيمة 214.46 ريالًا سعوديًا، ما يعادل 57.19 دولارًا أمريكيًا.

بينما سجل عيار الذهب 18 في السعودية، قيمة 183.82 ريال، ما عادل 49.02 دولار.

أسعار الأونصة في المملكة العربية السعودية

شهدت أسعار الأونصة في المملكة العربية السعودية تراجعًا كبيرًا خلال اليوم، حيث سجلت الأونصة سعر 7622 ريالًا سعوديًا، ما يعادل 2033 دولارًا أمريكيًا.

بينما جاءت سعر الأوقية عيار 24 خلال اليوم سعرًا 2033 دولارًا.

بالفيديو.. رئيس مصفاة الذهب السعودية لـ أرقام: نتوقع تضاعف أسعار الذهب مستقبلاً.. وحجم الإنتاج سيتضاعف 10 مرات في المملكة https://t.co/hGJD1xfOHl #الصناعات_الوطنية pic.twitter.com/RDZWwIoyMc — الصناعات الوطنية (@Sna3at_sa) January 22, 2024

وكانت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا، مما جعل هناك حالة من القلق والترقب بالنسبة للأسعار، خاصة وأن هناك فئة كبيرة من السعوديين يرغبون في شراء المشغولات الذهبية للأستثمار بها أو تخزينها لزواج أحد الأبناء.

ويعد الذهب أحد أهم الثروات الوطنية في المملكة العربية السعودية، حيث يمتلك السعوديين احتياطيًا من الثروات الذهبية تتخطى ال 320 ألف كيلو، مما يجعل هناك حالة من التفاؤل لدي القيادات السعودية وصناع القرار بشأن مستقبل المواطنين.

وأصبحت المملكة العربية السعودية أحد أفضل الدول في الشرق الأوسط خلال الأعوام الماضية، بعد الإصلاحات الإقتصادية التي اتخذها الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان.