أخبار السعودية

السعودية.. مساعدات إنسانية للأشقاء في سوريا لمواجهة الزلازل

أحمد علي

شهدت الفترة الأخيرة إرسال مساعدات غير محدودة من قبل المملكة العربية السعودية للأشقاء في سوريا، وذلك لمواجهة ومجابهة الزلازل التي ضربت عدة مناطق هناك.

وتحاول  بلاد الحرمين الشريفين إنهاء معاناة العديد من المواطنين السوريين بعد مواجعة أزمات عديدة بشأن حالاتهم السيئة.

فاطمة توضح دور السعودي في إنهاء معاناتها

وتحدثت فتاة سورية تُدعى فاطمة عن دور المملكة العربية السعودية في إنهاء معاناتها، حيث قالت: “لقد أصبح منزلي الآن آمناً، وامتلكت مطبخ يُمكنني فيه إعداد طعام أطفالي فيه وأنا محتمية من برد الشتاء وحرارة الشمس”.

وتابعت: “لقد أصبح منزلي الآن آمناً وامتلكت مطبخ يُمكنني فيه إعداد طعام أطفالي فيه وأنا محتمية من برد الشتاء وحرارة الشمس”.

فاطمة -البالغة من العمر 60عامًا- أم لخمسة أولاد أيتام، مُهجرة من ريف حماة وساق بها القدر إلى مدينة الراعي، منزلها مكون من غرفة تقطنها هي وأيتامها و يواجهون فيه صعوبة الحياة وقسوة الشتاء أثناء ممارسة حياتهم اليومية في أرض لا سقفها ولا جدرانها يقيان من الهواء العاصف ولا يحميهم من قساوة البرد.

فاطمة تطبخ وتغسل وترعى أطفالها بمفردها وتتحدث عن عدم قدرتها على إصلاح المنزل أو تأمين باب محكم الإغلاق وذلك بسبب الغلاء وعدم وجود معيل للأسرة.

وبدعم وتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تم إدراج منزل فاطمة ضمن مشروع إعادة تأهيل المنازل المتضررة من الزلزال في سوريا.


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عن الكاتب:
أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
بالإضافة إلى قدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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