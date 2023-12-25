السعودية.. مدن تتعرض لسيول قوية في المملكة “تعرف عليها”

تشهد المملكة العربية السعودية خلال الخمسة أيام المقبلة طقسًا سيئًا، حيث حذر المركز الوطني السعودي للأرصاد من صعوبة حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

وأكد المركز على معاناة المواطنين السعوديين من صعوبة الطقس خلال الأيام القادمة، مشيرًا إلى أن هناك هطولًا للأمطار بغزارة على عدة مناطق.

المناطق التي ستتعرض لسيول بالسعودية

كشف مركز الأرصاد السعودي عن المناطق التي ستتعرض لطقس سيء خلال الفترة المقبلة، كما ستشهد هطولًا للأمطار بغزارة ومن هذه المدن: مكة المكرمة والعاصمة المقدسة، والطائف، وجدة، والليث، وبحره، والجموم، والكامل، وأضم، والعرضيات، وميسان، وخليص.

وأوضح أن هذه المناطق ستشهد رياح قوية بسرعة 60 كم في الساعة، كما ستكون هذه الرياح مُحملة بالأتربة والغبار، بالإضافة إلى ضرب السيول لهذه المناطق وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل، حيث سيكون ذلك اعتبارًا من مساء غدًا الثلاثاء، وحتى يوم الخميس القادم، لكن ستزداد شدة هذا الطقس أيام الأربعاء والخميس.

بينما ستشهد مناطق تربة، والمويه، والخرمة، ورنية، والقنفذة، طقسًا شديدًا من الأربعاء وحتى الجمعة بهطول أمطار متوسطة.

مناطق أخري تتعرض للسيول في السعودية

في سياق متصل، ستتأثر منطقة المدينة المنورة بالأمطار المتوسطة إلى الغزيرة، وذلك من مساء الغد الثلاثاء وحتى يوم الخميس، لكن ستكون شديدة للغاية خلال الأربعاء والخميس، حيث ستشهد مناطق “المدينة المنورة، المهد، الحناكية، خيبر، العلا، وادي الفرع” طقسًا عنيفًا.

فيما سيكون طقس محافظات “ينبع، والعيص، وبدر سيئًا للغاية ابتداءًا من الغد الثلاثاء وحتى الخميس، بينما تتأثر منطقة حائل بهطول الأمطار المتوسطة والغزيرة، وذلك خلال مساء الثلاثاء غدًا وحتى الجمعة القادمة.

بينما ستزداد شدتها خلال الأربعاء والخميس على محافظات “حائل، والغزالة، والشملي، والحائط، والشنان، وبقعا، وسميراء، والسليمي، وموقق، بجانب منطقة القصيم ومنطقة تبوك، وعدد مم المناطق الأخرى مثل حقل، والبدع، وضباء، والوجه.

ووجه المركز الوطني تحذيرًا شديد اللهجة للمواطنين السعوديين بضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني الخاصة بالسلامة والأمان.