السعودية: مدة إجازة نصف العام الدراسي في المملكة

حصل طلاب المدارس والجامعات بالمملكة العربية السعودية على إجازة نصف العام بالأمس الخميس والموافق 4 يناير من العام الجديد 2024، بعد الانتهاء من تأدية إمتحانات منتصف العام.

وتسود حالة من السعادة والفرحة وسط الطلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية، بعدما حصلوا على إجازة منتصف العام، حيث بدأ العديد منهم في التخطيط للتنزه والسفر خارج المملكة.

مدة إجازة نصف العام الدراسي في المملكة العربية السعودية

انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول في المملكة في جميع محافظات البلاد، حيث حصلوا على الإجازة فور الانتهاء من هذه الاختبارات.

ومن المقرر أن تستمر إجازة نصف العام الدراسي لتسعة أيام مقبلة، حيث تقرر عودة الطلاب لبداية العام الجديد الأسبوع بعد المقبل بجميع المدارس بالمملكة العربية السعودية.

ووجه وزير التعليم يوسف البنيان تعليماته بضرورة نقل الارتباط التنظيمي للإدارة العامة للإيفاد والابتعاث إلى وكالة الموارد البشرية بالوزارة داخل المملكة العربية السعودية.

السعودية ورؤية 2030

يرغب وزير التعليم السعودي في النهوض بالعملية التعليمية داخل المملكة، مما يجعل البلاد نحقق نهضة كبيرة خلال العام 2030 وفقًا لرؤية القيادات السعودية والمتمثلة في الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس الوزراء، واللذان يُريدان أن تكون البلاد في مقدمة الدول في جميع المجالات خلال عام 2030، وخاصة المجال التعليمي.

ونجحت المملكة في الوصول لمرحلة مهمة في عدة محاور خاصة بالنهضة وتحقيق رؤيتها خلال عام 2030، والتي ترغب في وضعها بمصاف الدول العربية والأجنبية.