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السعودية: مجلس الوزراء يوافق على ترقيات مهمة في الداخلية والرياضة والشؤون البلدية

أسامة محمد

في جلسة اليوم الثلاثاء، وبإشراف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، وافق مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية على ترقيات لأربعة موظفين إلى المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.

السعودية: مجلس الوزراء يوافق على ترقيات مهمة في الداخلية والرياضة والشؤون البلدية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - مصدر الصورة: BBC

وشملت هذه الترقيات القطاعات الوزارية للداخلية، والرياضة، والشؤون البلدية، كما استعرض المجلس خلال الجلسة الحالة العامة للمحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول في الأيام السابقة، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مختلف المجالات، وأكد الترحيب بقرار مجلس الأمن بشأن غزة ودعم زيادة المساعدات الإنسانية للمنطقة.

كما أشار المجلس إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ووقف الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في فلسطين، من خلال وقف القتل والتهجير القسري.

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عن الكاتب:
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أسامة محمد

محرر صحفي لدي خبرة أكثر من 10 سنوات في هذا المجال، حيث أنني أستطيع كتابة المقالات والتقارير والأخبار بالإضافة إلى تطوير وتدقيق المواد الصحفية من حيث الأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية.

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