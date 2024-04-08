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السعودية.. كيف تتعامل مع السيول والأمطار الرعدية.. الدفاع المدني يوضح (شاهد بالفيديو)

أحمد علي

العاصمة السعودية الرياض تشهد حالة طقس عنيفة خلال اللحظات الحالية، حيث توقع المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية أن تهطل أمطار غزيرة على العاصمة الرياض خلال اليوم الإثنين الموافق الثامن من أبريل للعام الميلادي الجاري 2024.

وأكد المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية، في وقت سابق بأن بلاد الحرمين الشريفين ستشهد موجة أمطار رعدية خلال عيد الفطر المبارك، موضحًا بأن المواطنين السعوديين سيعيشون أجواء ممطرة جميلة خلال أيام العيد.

وكان المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية قد نبه من أن عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية ستشهد أمطارًا رعدية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضح أن هناك هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

فيما أشار إلى أن هذه الحالة الممطرة ستستمر حتى الحادية عشر من مساء اليوم الإثنين الموافق الثامن من أبريل للعام الجاري 2024.


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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
بالإضافة إلى قدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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