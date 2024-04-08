السعودية.. كيف تتعامل مع السيول والأمطار الرعدية.. الدفاع المدني يوضح (شاهد بالفيديو)

العاصمة السعودية الرياض تشهد حالة طقس عنيفة خلال اللحظات الحالية، حيث توقع المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية أن تهطل أمطار غزيرة على العاصمة الرياض خلال اليوم الإثنين الموافق الثامن من أبريل للعام الميلادي الجاري 2024.

وأكد المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية، في وقت سابق بأن بلاد الحرمين الشريفين ستشهد موجة أمطار رعدية خلال عيد الفطر المبارك، موضحًا بأن المواطنين السعوديين سيعيشون أجواء ممطرة جميلة خلال أيام العيد.

#لسلامتك .. عند هطول الأمطار ابتعد

عن تجمعات المياه وبطون الأودية.#الوقاية_أمان pic.twitter.com/tE5IIPcvfq — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) April 7, 2024

⏪ محاكاة لتوقعات هطول الأمطار خلال هذا الأسبوع ـ بمشيئة الله ـ حسب النموذج العددي السعودي.#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/uECIAgyRjc — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) April 7, 2024

وكان المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية قد نبه من أن عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية ستشهد أمطارًا رعدية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضح أن هناك هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

فيما أشار إلى أن هذه الحالة الممطرة ستستمر حتى الحادية عشر من مساء اليوم الإثنين الموافق الثامن من أبريل للعام الجاري 2024.