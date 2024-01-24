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السعودية: قفزة تاريخية في مؤشر الأداء الإحصائي.. والمملكة على رأس الدول الخليجية

أحمد علي

المملكة العربية السعودية تبحث عن الريادة خلال الفترة المقبلة عربيًا وعالميًا، بعد التطور والتقدم الذي شهدته البلاد في كافة القطاعات بناءًا على الرؤية الحكيمة في قيادتها للملك سليمان بن عبدالعزيز وولي العهد ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

تفاصيل تصدر السعودية مؤشر الأداء الإحصائي لدول الخليج

نجحت المملكة في تصدر ترتيب الدول الخليجية في مؤشر تقييم أداء الأجهزة الإحصائية الوطنية “SPI” الصادر من خلال البنك الدولي 25.

بينما تقدمت 4 مراكز في المؤشر نفسه بين دول مجموعة العشرين “G20”.

فقد حلت في المرتبة الخامسة عشر، بعدما كانت في المرتبة التاسعة عشر في التقييم السابق عام 2019م.

وكشف البنك الدولي عن النتائج الخاصة بتقييم الأنظمة الإحصائية، حيث شملت 186 دولة.

فقد أكد المركز أن السعودية حققت نسبة مئوية 100% من محور استخدام البيانات، و80.8 %، مما جعلها تقفز بقوة عن العام 2019 الماضي، والتي حققت خلاله نسبة بلغت 63.4 %، حيث كانت الأعلى من بين مجموعة العشرين، بمعدل تطور وتقدم 17.4%.

وأكد الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري، رئيس الهيئة العامة للإحصاء، أن الدعم الذي حظيت به الهيئة خلال الفترة الماضية ساهم كثيرًا في هذا التقدم وهذا التحول الاستراتيجي في مجال الإنتاج الإحصائي والبنية التحتية التقنية.

وشدد الدوسري على أن هناك سعي دائم للتعاون مع الشركات للوصول للأهداف المرجوة، والتي وضعتها الهيئة خلال السنتين الماضيتين.

وأشار إلى أن الوصول إلى هذا الإنجاز يعكس مدي الاهتمام من قبل القيادات الحكيمة بدور الهيئة في الارتقاء بالمملكة العربية السعودية في هذا المجال.

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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