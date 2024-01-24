السعودية: قفزة تاريخية في مؤشر الأداء الإحصائي.. والمملكة على رأس الدول الخليجية

المملكة العربية السعودية تبحث عن الريادة خلال الفترة المقبلة عربيًا وعالميًا، بعد التطور والتقدم الذي شهدته البلاد في كافة القطاعات بناءًا على الرؤية الحكيمة في قيادتها للملك سليمان بن عبدالعزيز وولي العهد ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. #المملكة تتقدم 25 مرتبة عالمياً والأولى خليجياً في مؤشر الأداء الإحصائيhttps://t.co/QmeGdRkKAo pic.twitter.com/UCmYo6ekvm — السابعة (@alsaabieh) January 23, 2024

تفاصيل تصدر السعودية مؤشر الأداء الإحصائي لدول الخليج

نجحت المملكة في تصدر ترتيب الدول الخليجية في مؤشر تقييم أداء الأجهزة الإحصائية الوطنية “SPI” الصادر من خلال البنك الدولي 25.

البنك الدولي: المملكة تتقدم 25 مرتبة عالميا والأولى خليجيا في مؤشر الأداء الإحصائي #نشرة_التاسعة #MBC1 pic.twitter.com/lu312U1hjA — MBC أخبار (@MBC24News) January 23, 2024

بينما تقدمت 4 مراكز في المؤشر نفسه بين دول مجموعة العشرين “G20”.

فقد حلت في المرتبة الخامسة عشر، بعدما كانت في المرتبة التاسعة عشر في التقييم السابق عام 2019م.

وكشف البنك الدولي عن النتائج الخاصة بتقييم الأنظمة الإحصائية، حيث شملت 186 دولة.

فقد أكد المركز أن السعودية حققت نسبة مئوية 100% من محور استخدام البيانات، و80.8 %، مما جعلها تقفز بقوة عن العام 2019 الماضي، والتي حققت خلاله نسبة بلغت 63.4 %، حيث كانت الأعلى من بين مجموعة العشرين، بمعدل تطور وتقدم 17.4%.

وأكد الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري، رئيس الهيئة العامة للإحصاء، أن الدعم الذي حظيت به الهيئة خلال الفترة الماضية ساهم كثيرًا في هذا التقدم وهذا التحول الاستراتيجي في مجال الإنتاج الإحصائي والبنية التحتية التقنية.

وشدد الدوسري على أن هناك سعي دائم للتعاون مع الشركات للوصول للأهداف المرجوة، والتي وضعتها الهيئة خلال السنتين الماضيتين.

المملكة تقفز 25 مرتبة في مؤشر تقييم الأداء الإحصائي للبنك الدولي.#نشرة_الظهيرة | #قناة_السعودية pic.twitter.com/tlwIR4LQyM — أخبار قناة السعودية (@saudiatv_news) January 23, 2024

وأشار إلى أن الوصول إلى هذا الإنجاز يعكس مدي الاهتمام من قبل القيادات الحكيمة بدور الهيئة في الارتقاء بالمملكة العربية السعودية في هذا المجال.