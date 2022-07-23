أخبار السعودية

السعودية: فرض غرامة 3 ملايين والحبس 5 سنوات بسبب التحرش الإلكتروني

محمد عبد الحميد

أفادت وسائل إعلام محلية بالسعودية، أن المملكة ستفرض غرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال أو السجن لمدة خمس سنوات، بتهمة التحرش الجنسي أو اللفظي على مواقع التواصل الاجتماعي.

أوضح مسؤول لصحيفة عكاظ العربية، أن المضايقات والتلميحات الجنسية أصبحت منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل تطبيق تيك توك، ويعاقب عليها القانون بعقوبة شديدة بالحبس لمدة قد تصل إلى خمس سنوات أو دفع غرامة حسب الواقعة والظروف.

يذكر أن المملكة العربية السعودية، أعلنت في وقت سابق، 16 يونيو، فرض غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال وسجن لمدة 5 سنوات على كل من يسرق متعلقات المسافرين جوا.

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التحرش

محمد عبد الحميد

كاتب ومحرر صحفي لدى نجوم مصرية يكتب في قسم أخبار مصر والسعودية، يدرس إعلام وكتب في الكثير لدي المواقع الإلكترونية الإخبارية مثل مصر فايف، وكورة في العارضة.


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