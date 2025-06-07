السعودية.. فرص لسقوط أمطار رعدية ورياح وزخات برد في أول أيام التشريق

يعيش الحجاج أجواء أول أيام التشريق في المملكة العربية السعودية مع أداء باقي مناسك الحج، مصاحبة بحالة طقس متغيرة – حسبما تشير توقعات المركز الوطني للأرصاد في المملكة.

الطقس في السعودية اليوم

تقرير المركز الوطني للأرصاد في السعودية، يشير إلى أنه اليوم السبت، أول أيام التشريق، تزداد فرص سقوط أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان، وعسير، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.

حركة الرياح في المملكة العربية السعودية اليوم

يقول المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، في تقريره اليوم، إن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

وتؤكد الجهات المعنية استمرار مراقبة الحالة الجوية لضمان سلامة الحجاج وتقديم التحديثات بشكل فوري، في إطار خطة متكاملة للاستجابة للظروف المناخية خلال موسم الحج.

ودعت وزارة الصحة، حجاج بيت الله الحرام إلى تجنّب التعرض المباشر لآشعة الشمس خلال الفترة من العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرًا، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة في المشاعر المقدسة، لتعزيز الوقاية من الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية، مثل استخدام المظلات، وشرب كميات كافية من الماء، والالتزام بتعليمات التفويج، ضمن جهود المنظومة الصحية، لحماية الحجاج، وتعزيز سلامتهم خلال أداء المناسك.