السعودية.. عدد الإصابات بكورونا اليومي يقترب من 6 آلاف حالة

صرحت وزارة السعودية اليوم الأربعاء ٢٠٢٢/١/١٩، بأنه تم تسجيل ٥٩٢٨ إصابة جديدة بفيروس كوفيد19، وأضاف البيان الذي تم إصداره اليوم على الحساب الرسمي للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه تم تسجيل أربعة آلاف وتسعمائة وواحد وثمانون (٤٩٨١) حالة تعاف، وذلك ليكون إجمالي عدد المتعافين 578 ألف و812 حالة، بينما تم تسجيل حالتي وفاة، و492 حالة حرجة.

تلقي الجرعة التنشيطية شرط لاستمرار ظهور حالة محصن عبر تطبيق “توكلنا”

#الصحة تعلن عن تسجيل (5928) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (2) حالات وفاة رحمهم الله، وتسجيل (4981) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (578,812) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/pSgKh9BpUv — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 19, 2022

وأردف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور “محمد العبد العالي” أثناء المؤتمر الصحفي الذي تم عقده الأحد الماضي بأنه سيتم تلقي الجرعة التنشيطية ابتداءً من الأول من فبراير ٢٠٢٢، وذلك شريطة مرور ثمانية أشهر فأكثر من الجرعة الثانية التي تم تلقيها من قبل الفئات العمرية 16 عاماً فأكثر.

وكان في وقت سابق تم الإعلان عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية بضرورة الحصول على الجرعة الثالثة التنشيطية، وذلك للسماح بالدخول إلى المنشآت العامة وأماكن الترفيه، وكذلك وسائل النقل العامة.

كما أوضح موقع وزارة الصحة السعودية، ما هو الفرق بين أعراض أوميكرون ونزلات البرد العادية.

الاحترازات أصبحت من العادات

وفي تغريده أخرى تمت كتابتها في الحساب الرسمي لوزارة الصحة، تم التأكيد والتنبيه مجدداً على أن الإجراءات الاحترازية يجب التأكد من تطبيقها دائما، وعدم إغفال ارتداء الكمامة، والتباعد، والحد من التجمعات، والحفاظ دائما على التواجد في أماكن جيدة التهوية، وعدم المصافحة، والتعقيم دائما بالكحول، والمبادرة بالتسجيل لأخذ اللقاح، والحرص على إكمال باقي الجرعات، وكل ذلك تحت شعار (نتعاون ما نتهاون).

#جاء_دورنا_اللقاح_يحمينا

وتحت شعار #جاء_دورنا_اللقاح_يحمينا، تم نشر فيديو توعوي عن أنه جاء الدور على الأطفال لحمايتهم بواسطة أخذهم اللقاح المخصص لهم، وأنه تم توفير الجرعة المخصصة للأطفال.