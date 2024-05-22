السعودية.. شروط وامتيازات التوظيف ببرنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية

أعلن البنك المركزي السعودي عن فتح باب التوظيف من خلال برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية لخريجي جامعات المملكة والجامعات الدولية المعتمدة.

وجاءت عدة مزايا في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية، والتي ستضمن حياة كريمة للشباب السعودي.

– الحصول على وظيفة بدوام كامل وراتب شهري مع تأمين طبي للأسرة والوالدين.

– مجموعة من المزايا الوظيفية الجاذبة، مع تطوير مهني مستمر.

– يشمل البرنامج دورة فنية متقدمة بكليّة وارتون في مدينة فيلادلفيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

– تدريب على رأس العمل مع بنوك وشركات استثمارية عالميّة لتطوير القدرات المهنيّة والمهارات الشخصية.

– تدوير وظيفي في البنك المركزي يشمل أعمال الاستثمار بإشراف خبراء ومختصين في الأسواق المالية وإدارة الاستثمارات.

– العمل في أحد المجالات الاستثمارية المتخصصة في وكالة الاستثمار.

– برامج تدريبية متعددة لصقل المهارات الفنية مع بنوك وشركات استثمار عالمية.

لأبناء الوطن فقط..استثمروا الفرصة: تدريب وتوظيف وتأمين طبي للأسرة والوالدين.. أعلن البنك المركزي السعودي عن فتح باب التوظيف من خلال برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية لخريجي جامعات المملكة والجامعات الدولية المعتمدة: 👇👇 •مزايا البرنامج: – الحصول على وظيفة بدوام كامل وراتب… — أخبار السعودية (@SaudiNews50) May 21, 2024

_ التخصصات المطلوبة

– المالية

– الإحصاء

– الاقتصاد

– المحاسبة

– إدارة الأعمال

– التخصصات الأخرى ذات الصلة.

_ الشروط المطلوبة:

1 – التفرغ “دوام كامل”.

2 – إجادة اللغة الإنجليزية.

3 – ألا يتجاوز عمر المتقدم 27 سنة.

4 – أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.

5 – إجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية.

6 – معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت صادرة من خارج المملكة.

7 – حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات أعلاه بتقدير “جيد جدًا” فأعلى.