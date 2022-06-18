السعودية.. شروط استبدال السيارة أو الحصول على تعويض بعد الشراء
السيارة في السعودية هي أمر بالغ الأهمية لكل مواطن، ولذلك يسعى الجميع لشراء سيارة إذا كان مقتدرا، أو دفع مبلغ وتقسيط الباقي على دفعات إذا كان من الفئة المتوسطة. لكن عملية شراء وحجز السيارات أحيانا تواجه مشاكل مختلفة تجعل العميل يشعر بعدم الرضا، خاصة إذا اكتشف اختلافا في مواصفات السيارة أو تأخر استلامها. في هذا الموضوع سوف نخبرك متى يحق لك استبدال سيارتك بواحدة جديدة أو طلب تعويض مالي.
وزارة التجارة توضح شرط الحصول على سيارة جديدة أو تعويض
أعلنت وزارة التجارة السعودية أنها تضع راحة العميل نصب عينيها، ووضعت الكثير من الضوابط التي تضمن له الحصول على سيارة جديدة، أو تعويض مناسب إذا تمت مخالفة أحد الشروط من قبل المورد.
وأشارت وزارة التجارة إلى أن الشرط الأول والأساسي الذي يمنح العميل هذا الحق، هو عدم قدرته على الانتفاع بالسيارة الخاصة به.
حالات يتم فيها استبدال السيارة أو الحصول على تعويض
حددت وزارة التجارة بعض الحالات التي يشملها بند تعذر الانتفاع بالسيارة وهي كالتالي:
- وجود خلل في ضمان السيارة: من المفترض أن يشمل الضمان كل عيوب الصناعة، وكذلك إصلاح كل الأعطال في فترة الضمان، وغيرها من الأمور، وعكس ذلك يعد خلل في الضمان.
- عدم توفير قطع الغيار: من أهم الأمور التي يبحث عنها كل عميل يقوم بشراء سيارة هي مدى توفر قطع الغيار، لأن بدونها تصبح السيارة جسدا بلا روح، وفي حال تعذر عليه الحصول على قطع بديلة للسيارة؛ من حقه طلب تعويض أو سيارة بديلة.
- عدم تقيد المورد بالمواعيد المحددة: وهذا يعني حالات كثيرة، منها منحك موعدا لإصلاح الأعطال والإخلال به، أو موعد لفحص السيارة وعدم الوفاء به، كل تلك الأخطاء تسمح للعميل بطلب تعويض أو سيارة بديلة.