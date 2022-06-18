السعودية.. شروط استبدال السيارة أو الحصول على تعويض بعد الشراء

السيارة في السعودية هي أمر بالغ الأهمية لكل مواطن، ولذلك يسعى الجميع لشراء سيارة إذا كان مقتدرا، أو دفع مبلغ وتقسيط الباقي على دفعات إذا كان من الفئة المتوسطة. لكن عملية شراء وحجز السيارات أحيانا تواجه مشاكل مختلفة تجعل العميل يشعر بعدم الرضا، خاصة إذا اكتشف اختلافا في مواصفات السيارة أو تأخر استلامها. في هذا الموضوع سوف نخبرك متى يحق لك استبدال سيارتك بواحدة جديدة أو طلب تعويض مالي.

وزارة التجارة توضح شرط الحصول على سيارة جديدة أو تعويض

أعلنت وزارة التجارة السعودية أنها تضع راحة العميل نصب عينيها، ووضعت الكثير من الضوابط التي تضمن له الحصول على سيارة جديدة، أو تعويض مناسب إذا تمت مخالفة أحد الشروط من قبل المورد.

وأشارت وزارة التجارة إلى أن الشرط الأول والأساسي الذي يمنح العميل هذا الحق، هو عدم قدرته على الانتفاع بالسيارة الخاصة به.

حالات يتم فيها استبدال السيارة أو الحصول على تعويض

حددت وزارة التجارة بعض الحالات التي يشملها بند تعذر الانتفاع بالسيارة وهي كالتالي: