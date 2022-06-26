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السعودية.. شبكة “إيجار” تحذر المؤجرين والمستأجرين من هذا الأمر

محمد مختار

عقد الإيجار هو سند معتمد من الدولة حتى ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وفي المملكة العربية السعودية تقوم شبكة “إيجار” التابعة لوزارة الإسكان والشؤون البلدية والقروية، بوضع كل الضوابط المنظمة لهذه العلاقة التعاقدية.

ضوابط عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر

أعلنت شبكة إيجار بعض الضوابط التي حسمت الجدل فيما يتعلق بالإصلاحات والتلفيات في الوحدة السكنية المستأجرة.

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وأوضحت أن أي تلف يحدث في الوحدة بسبب كثرة الاستخدام أو الإهمال، يتحمله المستأجر وعليه إصلاحه مباشرة.

أما كل ما يتعلق بالأعطال أو أي نوع من أنواع الخلل في البنية التحتية في الوحدة السكنية، مثل: تسريب المياه أو أعطال الكهرباء الرئيسية، فكل ذلك يتحمله المؤجر (مالك الوحدة).

شبكة إيجار تحذر من تعديل بنود العقد

وجهت شبكة إيجار تحذير هام لكل أصحاب العقود الإيجارية والمتعاملين بها، سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين.

وأكدت أن أي تعديل يتم إضافته على بنود العقد، أو أي تغيير يطرأ عليه؛ يجعله سندا بلا قيمة، ويفقد صفة السند التنفيذي المعتمد.

محمد مختار

باحث وكاتب مقالات، عملت في عدة منصات إلكترونية من قبل، أهتم بالشأن العام، ومجالات الرياضة والفن على وجه التحديد، أبحث دائما عن تقديم معلومة حقيقية وكاملة للقارئ، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.


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