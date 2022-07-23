السعودية سهى الزهراني تبهر الجميع.. فعلت ما يخشاه الرجال وروضت هذا الزاحف

فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بظهور صور فتاة تدعى سهى الزهراني، وهي تتعامل مع أشرس أنواع الزواحف العربية، وكأنها تداعب قط أليفا. فما هي القصة؟.

فتاة سعودية تتقن التعامل مع الكوبرا ببراعة

روت الفتاة السعودية سهى الزهراني قصتها مع الزواحف والأفاع.ي الشرسة، وأكدت إنها هواية لديها، حاولت بها التغلب على خوفها، بأن تقترب من هذه الكائنات المخيفة وتلمسها وتتعامل معها، وتثبت أن التعامل معها ليس حكرا على الرجال.

وفي نفس الوقت، حذرت سهى الزهراني الجميع من التفكير في التعامل مع هذه الكائنات، مؤكدة أن ردود فعلها أحيانا تكون غير متوقعة، وقد تصل بالشخص إلى شلل تام.

سهى الزهراني تسافر من أجل لقاء الكوبرا العربية

قطعت سهى الزهراني مسافة طويلة، حتى تصل إلى مزرعة السيد حمزة الغامدي، والذي يعمل مروضا لكل أنواع الزواحف والأفاع.ي الشرسة، من أجل لقاء الكوبرا العربية.

وهناك شعرت سهى الزهراني بسعادة غامرة، وهي تداعبها وتضعها على رأسها وتمسك بها بكل هدوء، وهو الأمر الذي جعل حمزة الغامدي يشعر بالدهشة لبراعة وخبرة الفتاة السعودي سهى الزهراني.

من جانبها قالت سهى: إن هذا اليوم هو أمتع يوم في حياتها؛ مؤكدة على أنها تنوي اقتناء بعض الزواحف والثعاب.ين، والأفاع.ي وتربيتها وتدريبها في منزلها.