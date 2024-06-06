السعودية.. سفارة المملكة بالقاهرة تعلق على وفاة هتان شطا

علقت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة على وفاة المواطن السعودي هتان شطا في مصر، بعد العثور على جثته بأحد الأحياء في منطقة القاهرة الجديدة.

وأصدرت السفارة السعودية بمصر بيانًا حول وفاة المواطن السعودي، حيث أكدت خلاله أنه لا توجد أي شبهه جنائية وراء وفاة هتان شطا.

بيان من السفارة السعودية في مصر حول “هتان شطا”

وجاء بيان سفارة المملكة العربية السعودية، كالتالي: “إشارة إلى واقعة إختفاء المواطن هتان بن غازي شطا في مدينة القاهرة، تفيد السفارة أنها تلقت بلاغاً من السلطات المصرية تفيد فيه بالعثور على جثة يعتقد أنها تعود للمواطن المفقود على أثر ذلك تم أخذ عينة (DNA) للتأكد من حالة الاشتباه”.

وتابعت: “وقد جاءت النتيجة مطابقة للمواطن هتان شطا – رحمه الله – مع عدم وجود شبه جنائية لوفاته”.

وأضافت السفارة السعودية بالقاهرة: “تتقدم السفارة بأحر تعازيها وصادق مواساتها لأسرة الفقيد سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان”.

وأختتمت: “كما تعرب السفارة عن شكرها وتقديرها للسلطات المصرية، على ما بذلته من جهود حثيثة لكشف ملابسات هذه الواقعة”.