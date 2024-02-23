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السعودية.. سفارة المملكة بالقاهرة تحتفل بيوم التأسيس

أحمد علي

شهدت الساعات الماضية إقامة سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة أحتفالًا بمناسبة ذكرى يوم التأسيس السعودي، مما جعل هناك أجواء من السعادة والفرح بين الحضور.

يوم التأسيس.. تفاصيل احتفال السعوديين

حضر الحفل عدد من الشخصيات الهامة، حيث تواجد أسامة نقلي، سفير خادم الحرمين الشريفين، والسفير عبد العزيز المطر، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدي جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى أعضاء البعثة الدبلوماسية، وعدد من المواطنين السعوديين المقيمين، وزائرين مصريين وجنسيات مختلفة أخرى.

وجاءت فقرات متنوعة في حفل يوم التأسيس بالسفارة السعودية بالقاهرة، حيث تضمنت عروضًا مرئية عن تاريخ بلاد الحرمين الشريفين خلال الثلاث قرون الماضية، وفقرات فنية أخرى.

بينما شهد مقر السفارة السعودية بالقاهرة تزينه بهوية خلال يوم التأسيس السعودي، مما منح أجواءًا من السعادة.

في سياق متصل، عبر قدم أسامة نقلى، سفير المملكة العربية السعودية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بهذه المناسبة الكبيرة.

سفير السعودية: المملكة عازمة على تحقيق طموحاتها

أكد نقلى أن هذا اليوم يتذكر فيه كل سعودي ملحمة بطولات التأسيس التي جاءت على يد الإمام محمد بن سعود قبل 3 قرون، مشيرًا إلى اعتزازه بالجذور الراسخة للدولة السعودية الأبية، كما أننا عرفنا تضحيات أئمة وملوك وطدوا بنيان دولة التوحيد.

وأشار السفير السعودي في كلمته خلال الحفل إلى أن الدولة السعودية مستمرة في مسيرتها المظفرة من الدولة السعودية في البدايات إلى ما نراه الآن من طموحات كبيرة نحو الازدهار والاستقرار بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.


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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.


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