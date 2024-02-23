السعودية.. سفارة المملكة بالقاهرة تحتفل بيوم التأسيس
شهدت الساعات الماضية إقامة سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة أحتفالًا بمناسبة ذكرى يوم التأسيس السعودي، مما جعل هناك أجواء من السعادة والفرح بين الحضور.
يوم التأسيس.. تفاصيل احتفال السعوديين
حضر الحفل عدد من الشخصيات الهامة، حيث تواجد أسامة نقلي، سفير خادم الحرمين الشريفين، والسفير عبد العزيز المطر، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدي جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى أعضاء البعثة الدبلوماسية، وعدد من المواطنين السعوديين المقيمين، وزائرين مصريين وجنسيات مختلفة أخرى.
من إحتفال السفارة السعودية بالقاهرة بيوم التأسيس الآن ..💚🇸🇦#يوم_التاسيس2023 #خليجيون_في_مصر 🇪🇬 pic.twitter.com/d2EJZp5HfP
— خليجيون في مصر 🇪🇬 (@gulfinegypt) February 22, 2023
وجاءت فقرات متنوعة في حفل يوم التأسيس بالسفارة السعودية بالقاهرة، حيث تضمنت عروضًا مرئية عن تاريخ بلاد الحرمين الشريفين خلال الثلاث قرون الماضية، وفقرات فنية أخرى.
بينما شهد مقر السفارة السعودية بالقاهرة تزينه بهوية خلال يوم التأسيس السعودي، مما منح أجواءًا من السعادة.
#السعودييين بمصر 🇸🇦🇪🇬#السفاره السعوديه بالقاهره pic.twitter.com/VUnEXxY1tk
— 💫 ناصر 🇸🇦❤️💫 (@_Nasseralmaawi5) September 22, 2021
في سياق متصل، عبر قدم أسامة نقلى، سفير المملكة العربية السعودية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بهذه المناسبة الكبيرة.
سفير السعودية: المملكة عازمة على تحقيق طموحاتها
أكد نقلى أن هذا اليوم يتذكر فيه كل سعودي ملحمة بطولات التأسيس التي جاءت على يد الإمام محمد بن سعود قبل 3 قرون، مشيرًا إلى اعتزازه بالجذور الراسخة للدولة السعودية الأبية، كما أننا عرفنا تضحيات أئمة وملوك وطدوا بنيان دولة التوحيد.
احتفال السفاره السعوديه بالقاهرة
❤️🇪🇬💚🇸🇦#يوم_التاسيس #السعودية #السفاره_السعوديه_في_مصر 🇸🇦❤️💚🇪🇬 pic.twitter.com/2tREm8aQl5
— *# ((( ✈️ K@R@M ✈️))) #* (@karamabdelnaser) February 22, 2024
وأشار السفير السعودي في كلمته خلال الحفل إلى أن الدولة السعودية مستمرة في مسيرتها المظفرة من الدولة السعودية في البدايات إلى ما نراه الآن من طموحات كبيرة نحو الازدهار والاستقرار بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.