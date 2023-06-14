السعودية: رفع الحظر على استيراد لحوم الأبقار والأغنام والماعز ومنتجاتها من دولة أوغندا

رفعت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية الحظر المؤقت التي فرضته على استيراد لحوم الأبقار والأغنام والماعز ومنتجاتها من دولة أوغندا.

وقد جاء هذا القرار بعد أن تم توقيع محاضر الاشتراطات الفنية والصحية واعتماد الشهادة الصحية بين المملكة العربية السعودية ودولة أوغندا، بخصوص استيراد لحوم الأبقار والأغنام والماعز ومنتجاتها من المنشآت التي تم اعتمادها، وذلك يكون بعد الرجوع للتوصيات التي أصدرتها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “WOAH” الواردة في المادة “8.8” من دستور صحة الحيوانات التي تعيش في اليابسة والتي تفيد بإمكانية رفع الحظر.

ومن ناحية أخرى فقد صدر قرار الحظر المؤقت على استيراد لحوم الأبقار والعجول والأغنام والماعز بجميع أنواعها وجميع منتجاتها وتجهيزاتها من كل الدول في قارة أفريقيا ومنها دولة أوغندا منذ سنة 2001 ويرجع السبب في هذا هو انتشار مرض الحمى القلاعية “FMD” في معظم الدول هناك.