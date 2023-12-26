السعودية تُفاجئ شعبها ببشرى سارة مطلع 2024

يبدو أن المملكة العربية السعودية وقياداتها المتمثلة في الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان يخططون لمفاجأة الشعب السعودي خلال العام الميلادي الجديد 2024.

ويعيش الشعب السعودي حالة من الازدهار والرغد، بعد الحياة الكريمة التي وفرتها المملكة لأغلبية المواطنين السعوديين خلال السنوات الماضية.

مفاجأة السعودية السارة لشعبها

أوضح بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، بالأمس الإثنين، أن المملكة العربية السعودية ستقوم بالإعلان عن اكتشافات جديدة من المعادن والثروات الطبيعية الجديدة خلال النصف الأول من شهر يناير القادم.

وأوضح الوزير السعودي هذه الاكتشافات سيتم الإعلان عنها خلال مؤتمر مستقبل المعادن القادم.

وأشار وزير الصناعة السعودي أن قطاع التعدين، والذي يعد أحد القطاعات التي هي جزء من رؤية 2030، نجح في تحقيق إيرادات قياسية خلال العام الجاري 2023، حيث تجاوزت إيراداته مليار ونصف المليار ريال سعودي.

وشدد بندر الخريف على أنه سوف يتم استكمال برنامج المسح الجيولوجي بمساحة تجاوزت الثلاثون في المائة

من مساحة الدرع العربي، مشيرًا خلال تصريحاته إلى أن النتائج مبهرة.

بينما أكد وزير الصناعة السعودي أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” يعد الأهم والأكبر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة فيما يخص الجانب الاقتصادي واختلاف مصادر الدخل بالنسبة للمملكة خلال الفترة الماضية.

وتشهد المملكة العربية السعودية تنوعًا في مصادر الدخل، لا سيما فيما يخص الثروات الطبيعية، والتي تعد أبرز مصدر للدخل القومي السعودي خلال السنوات الماضية.