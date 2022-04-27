السعودية تُعلن مواعيد الجرعة الرابعة من لقاح كورونا| الفئات المشمولة وموقفها من اشتراطات السفر

محمد فوزي

أعلنت وزارة الصحة رسميًا عن بَدْء الحجز لتلقي الجرعة التنشيطية الثانية من لقاح كورونا عبر تطبيق صحتي التابع للوزارة، تزامنًا مع استمرار صرف الجرعة الثالثة التعزيزية في جميع أنحاء المملكة، وأوضحت خلال بيان رسمي أن الجرعة الرابعة الجديدة ستكون متاحة أمام من يرغب في التسجيل من الفئة العمرية 50 عامًا فأكثر، شريطة إتمام 8 أشهر على الحصول على الجرعة التنشيطية الأولى.

السعودية تُعلن مواعيد الجرعة الرابعة من لقاح كورونا | الفئات المشمولة وموقفها من اشتراطات السفر

موقفها من اشتراطات السفر

أما بالنسبة لموقف الحصول على الجرعة الرابعة لاشتراطات السفر، فلم يتم حتى الآن تضمنيها ضمن اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج المملكة، حيث أوضحت الجهات المختصة عن الاشتراطات الأساسية في الحصول على جرعات كورونا للمواطنين، التي تمثلت في:

  • تلقي المواطن أو الشخص 3 جرعات إذا لم يمضِ 3 أشهر على الحصول على الجرعة الثانية.
  • بالنسبة للفئات الأقل من 16 عامًا، فيُشترط فقط الحصول على جرعتين من أي لقاح معتمد داخل المملكة.
  • أما للفئات الأقل من 12 عامًا من الأطفال المصحوبين من أولياء أمورهم، فيُشترط فقط الحصول على بوليصة تأمين ضد خطر الإصابة بالوباء.

وزارة الصحة السعودية تعلن عن توافر الجرعة الرابعة لفئة كبار السن 2022

السعودية تُعلن مواعيد الجرعة الرابعة من لقاح كورونا| الفئات المشمولة وموقفها من اشتراطات السفر 1 27/4/2022 - 6:20 م
السعودية تُعلن مواعيد الجرعة الرابعة من لقاح كورونا | الفئات المشمولة وموقفها من اشتراطات السفر

كما تم اشتراط دفع رسوم التأمين الطبي فور الوصول للمملكة، لتلقي العلاج في حالة الإصابة بالفيروس.

السعودية تُعلن مواعيد الجرعة الرابعة من لقاح كورونا| الفئات المشمولة وموقفها من اشتراطات السفر 2 27/4/2022 - 6:20 م

التسجيل في الجرعة الرابعة

كما أشارت الوزارة إلى أنه تم بالفعل فتح باب التسجيل للحجز في الحصول على الجرعة الرابعة أو التنشيطة الثانية، ويتم ذلك إلكترونيًا لكل من تخطى سن الخمسين عامًا أو أكثر عبر موقع صحتي على الرابط التالي: http://onelink.to/yjc3nj.

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محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر



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