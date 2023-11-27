أخبار السعودية

السعودية تُسير الطائرة رقم 21 لدعم الفلسطينيين في غزة

آياتي خيري

تركت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الـ 21 والتي تتجه  إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة .

طائرة إغاثية سعودية

طائرة إغاثية سعودية _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية

ويوجد على متنها مساعدات إغاثية متنوعة تضمنت مواد غذائية وإيوائية وطبية تزن 39 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

جاء ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

طائرة إغاثية سعودية
طائرة إغاثية سعودية _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية
طائرة إغاثية سعودية
طائرة إغاثية سعودية _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية
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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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