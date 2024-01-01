السعودية تُبهر العالم في العام الميلادي الجديد 2024 (شاهد)

أصبحت المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية أحد أهم الدول الرائدة في الشرق الأوسط، بعد التقدم الذي حققته على جميع المستويات، مما يجعلها أمام نقلة نوعية كبيرة خلال السنوات الماضية.

وتشهد الساعات القليلة الماضية احتفالات صاخبة في المملكة العربية السعودية بمناسبة الاحتفال بقدوم العام الميلادي الجديد 2024، والذي يبحث فيه السعوديون تحقيق مزيد من التقدم والرقي على جميع الأصعدة.

احتفالات السعوديين بالعام الميلادي الجديد 2024

قامت أحد الصفحات الموثقة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” سابقًا و”x” حاليًا، بنشر أحد الفيديوهات، والتي توضح احتفالات السعوديين بالعام الميلادي الجديد، وكتب عليه: ” هذه ليست باريس ولا نيويورك ، هذه الرياض في السعودية قبل قليل اثناء إستقبال العام الجديد 2024″.

وتابعت: “الحمد لله على ماوصلنا اليه وما سنصل اليه من تقدم و ازدهار في ظل قيادتنا العظيمة”.

واختتمت: “كل يوم يزداد الفخر و كل يوم نشعر بإننا في إزدحام شدييد من النعم في المملكة بقيادة حكومتنا”

#تمرة💢|| هذه ليست باريس ولا نيويورك ، هذه الرياض🇸🇦في السعودية قبل قليل اثناء إستقبال #العام_الجديد_2024 -📌: الحمد لله على ماوصلنا اليه وما سنصل اليه من تقدم و ازدهار في ظل قيادتنا العظيمة

-📌: كل يوم يزداد الفخر و كل يوم نشعر بإننا في إزدحام شدييد من النعم في المملكة بقيادة… pic.twitter.com/eHgw97hYa0 — تمرة • tmrrah (@tmrrah9) December 31, 2023

بينما نشر حساب يُدعى “عين” عدد من الاقتباسات الخاصة بالأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي، مشيرًا إلى تقدم ونهضة المملكة، كما أن السعودية ماضية في نضتها على جميع الأصعدة.

في سياق متصل، تداول عدد من الحسابات مقاطع فيديو وعدد من الصور للأمنيات التي يريدون تحقيقها خلال العام الميلادي الجديد 2024، حيث صاحبت هذه الصور ومقاطع الفيديو رسائل رومانسية وعاطفية، بينما جاءت الأخري دينية وأدعية من أجل رفع البلاء عن الأمة العربية والإسلامية وفلسطين.