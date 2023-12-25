السعودية: توقيع عقود بمليار ريال لتطوير الخدمات البحرية في 8 موانئ

رعى أمير المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز توقيع 4 عقود تتعلق بتقديم الخدمات البحرية من قبل القطاع الخاص في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، بتكلفة تجاوزت مليار ريال سعودي.

أحد موانئ المملكة العربية السعودية - مصدر الصورة: عكاظ

وتم توقيع هذه العقود مع شركة الزامل للخدمات البحرية وشركة ناغي للأعمال البحرية لتقديم مجموعة من الخدمات البحرية في 8 موانئ تابعة للهيئة العامة للموانئ، بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والمركز الوطني للتخصيص.

تهدف هذه العقود إلى تطوير الخدمات البحرية ورفع كفاءة الموانئ السعودية وتعزيز قدرتها على المنافسة وجذب المزيد من الاستثمارات.

أوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح الجاسر، أن هذه العقود جاءت في إطار جهود الهيئة لتطوير قطاع الموانئ في المملكة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وأنها ستشمل تأمين 44 قاطرة بحرية حديثة ذات كفاءة عالية، ومن المقرر تفعيل هذه العقود في فبراير المقبل لتقديم خدمات القطر والسحب والإرشاد البحري والخدمات الأخرى ذات الصلة.

تأتي هذه العقود ضمن سلسلة من المشاريع التي أطلقتها الهيئة العامة للموانئ لتعزيز كفاءة قطاع الموانئ في المملكة، بما في ذلك توقيع عقود إسناد الموانئ الرئيسية في البلاد وتطوير البنية التحتية وتحسين الأنظمة والخدمات المقدمة للمتعاملين.