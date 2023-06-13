السعودية: توقع اتفاقية لإنشاء مركز لتزويد السفن بالوقود بميناء ينبع الصناعي بقيمة 2 مليار ريال

قامت الهيئة العامة للموانئ ” موانئ ” بتوقيع اتفاقية لإنشاء مركز متكامل يقوم بتزويد السفن بالوقود بميناء الملك فهد الصناعي في مدينة ينبع، وذلك، بحسب ما ذكرته قناة “العربية”.

كما تم توقيع الاتفاقية بين ” موانئ “، وشركة “ألبا نوفا ” العالمية بالمشاركة مع شركة “طرف الأغر”، هذا ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع بالمشاركة مع وزارة الطاقة، وسيتم إنشاء المركز على مساحة قُدرت بحوالي 393 ألف متر مربع بقيمة مالية تفوق الـ ملياري ريال.

كما يستهدف هذا المشروع إنشاء خزانات ضخمة يتم من خلالها تخزين وتجارة وخلط المواد البترولية، ويأتي هذا لأهمية ميناء الملك فهد الصناعي في مدينة ينبع وذلك لأنه يعتبر مصدرالصادرات البترولية بالمملكة العربية السعودية إلى جميع أنحاء العالم.