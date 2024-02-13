السعودية توجه ضربة قوية لتجار السموم والمخدرات بالمملكة

وجهت القيادات الأمنية وهيئة حرس الحدود ضربة قوية لتجار السموم المخدرة، بعدما أحبطت تهريب كميات كبيرة من مواد المخدرات خلال الساعات القليلة الماضية.

تفاصيل ضبط كميات كبيرة من المخدرات بالسعودية

كشفت الدوريات البرية التابعة لحرس الحدود السعودي بالربوعة، بأنها نجحت في إحباط تهريب 67 ألف قرص بمنطقة عسير، والذي خضع لتنظيم التداول الطبي في المملكة العربية السعودية.

مراقبة الأهداف عملية معقدة تحتاج إلى مستوى عالٍ من السرية والدقة.

الرائد مروان الحازمي ضابط في مكافحة المخدرات#مهمة_خاصة#السعودية pic.twitter.com/9NQAQGVICA — العربية برامج (@AlArabiya_shows) February 10, 2024

وأشارت إلى أن هناك عملية لاستكمال الإجراءات النظامية الأولية، وأيضًا تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

في السياق ذاته، استطاعت نفس الدوريات لكن في قطاع ظهران جنوب منطقة عسير في إحباط تهريب 144 كيلو جرامًا من المخدرات من نوع نبات القات، مشددًا على أن هناك استكمالًا للإجراءات لتقديم المضبوطات والمتهمين للعدالة خلال الفترة المقبلة.

مديرية مكافحة المخدرات السعودية تضع أرقام التواصل بشكل سري

في سياق متصل، قدمت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية توجيهًا للمواطنين بضرورة تقديم معلومات عن النشاطات التي تطون لها صلة بتهريب أو الترويج للمواد المخدرة في المملكة.

ووضعت الجهات المعنية عددًا من الأرقام للتواصل بها مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية لمحاربة المخدرات، والتي جاءت كالتالي:

رقم “911” في مناطق: “مكة المكرمة والرياض والشرقية”.

بينما رقم “999” في المناطق الأخرى بالمملكة، بجانب أرقام بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات، والتي تأتي من خلال الرقم الساخن “995”، إلى جانب البريد الإلكتروني “995@gdnc.gov.sa”، وشددت الهيئة على أن جميع البلاغات سيتم معالجتها بشكل سري للغاية.