السعودية توجه ضربة قوية لتجار السموم والمخدرات بالمملكة
وجهت القيادات الأمنية وهيئة حرس الحدود ضربة قوية لتجار السموم المخدرة، بعدما أحبطت تهريب كميات كبيرة من مواد المخدرات خلال الساعات القليلة الماضية.
تفاصيل ضبط كميات كبيرة من المخدرات بالسعودية
القبض على شخص لترويجه 40 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر في #عسيرhttps://t.co/mzLXgFcfEo#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/sna1hetS6p
— صحيفة المناطق السعودية (@AlMnatiq) February 12, 2024
كشفت الدوريات البرية التابعة لحرس الحدود السعودي بالربوعة، بأنها نجحت في إحباط تهريب 67 ألف قرص بمنطقة عسير، والذي خضع لتنظيم التداول الطبي في المملكة العربية السعودية.
مراقبة الأهداف عملية معقدة تحتاج إلى مستوى عالٍ من السرية والدقة.
الرائد مروان الحازمي ضابط في مكافحة المخدرات#مهمة_خاصة#السعودية pic.twitter.com/9NQAQGVICA
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) February 10, 2024
وأشارت إلى أن هناك عملية لاستكمال الإجراءات النظامية الأولية، وأيضًا تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
في السياق ذاته، استطاعت نفس الدوريات لكن في قطاع ظهران جنوب منطقة عسير في إحباط تهريب 144 كيلو جرامًا من المخدرات من نوع نبات القات، مشددًا على أن هناك استكمالًا للإجراءات لتقديم المضبوطات والمتهمين للعدالة خلال الفترة المقبلة.
#عاجل.. سقوط شخصين بالطائف في قبضة مكافحة المخدرات بـ11كيلو من الحشيش
التفاصيل..https://t.co/cgk5wlpz8U#السعودية #السعودي_اليوم #أخبار pic.twitter.com/BUWNPGOwG1
— السعودي اليوم (@alsaudialyaum) February 13, 2024
مديرية مكافحة المخدرات السعودية تضع أرقام التواصل بشكل سري
في سياق متصل، قدمت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية توجيهًا للمواطنين بضرورة تقديم معلومات عن النشاطات التي تطون لها صلة بتهريب أو الترويج للمواد المخدرة في المملكة.
ووضعت الجهات المعنية عددًا من الأرقام للتواصل بها مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية لمحاربة المخدرات، والتي جاءت كالتالي:
رقم “911” في مناطق: “مكة المكرمة والرياض والشرقية”.
بينما رقم “999” في المناطق الأخرى بالمملكة، بجانب أرقام بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات، والتي تأتي من خلال الرقم الساخن “995”، إلى جانب البريد الإلكتروني “995@gdnc.gov.sa”، وشددت الهيئة على أن جميع البلاغات سيتم معالجتها بشكل سري للغاية.