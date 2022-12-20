السعودية تواصل نزع ألغام الحوثيين في اليمن

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من خلال مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية، بنزع 1408 ألغام، على مدار أسبوع واحد، وذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية لمساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.

جاء ذلك خلال بيان رسمي من المكتب الإعلامي للسفارة السعودية بالقاهرة، حصل موقع نجوم مصرية على نسخة منه.

وحسب البيان، فقد نجح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في نزع مجموعة ألغام زرعتها الميليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

وشدد البيان على أن عدد الألغام المنزوعة خلال شهر ديسمبر/كانون أول الحالي، وصلت إلى 2407 ألغام زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية.

وتابع البيان “تم نزع 130 لغمًا مضاد للدبابات و15 لغمًا مضاد للأفراد و4 عبوات ناسفة و1259 ذخيرة غير منفجرة”.

وفي محافظة تعز، تم نزع 22 لغمًا مضادًا للدبابات و559 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ونزع 24 لغمًا مضادًا و261 ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب.

وفي محافظة عدن، نزع فريق مشروع مسام، 73 لغمًا مضاد للدبابات و318 ذخيرة غير منفجرة، مقابل نزع ذخيرتين غير منفجرتين في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.

وفي محافظة شبوة، جرى نزع لغم واحد مضاد للأفراد في مديرية عين، و3 ألغام مضادة للأفراد في مديرية بيحان، و8 ألغام مضادة للأفراد، ولغم واحد مضاد للدبابات في مديرية عسيلان.

وتابع البيان “وفي محافظة الحديدة، نزع الفريق لغمين مضادين للدبابات و61 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الخوخة، و6 ألغام مضادة للدبابات و40 ذخيرة غير منفجرة، وعبوتين ناسفتين في مديرية حيس، وفي مديرية المضاربة بمحافظة لحج نزع الفريق 3 ألغام مضادة للأفراد ولغمين مضادين للدبابات، و18 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة”.