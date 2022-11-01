السعودية تواصل دورها الإنساني تجاه اليمن وباكستان وموريتانيا

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتوزيع حقائب إيوائية للمتضررين من الفيضانات في باكستان، كما قام بتدشين برنامج لجراحة القلب المفتوح والقسطرة في موريتانيا، فضلًا عن استمرار دعم الشعب اليمني الشقيق.

جاء ذلك في بيان رسمي من القسم الإعلامي للسفارة السعودية بالقاهرة، حصل نجوم مصرية على نسخة منه.

وفي جمهورية باكستان، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 470 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة سانقهر بإقليم السند، واستفاد منها 3290 شخصًا.

وفي موريتانيا، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتدشين البرنامج الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة، وذلك بالتعاون مع الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية).

وقام الفريق الطبي التطوعي مع انطلاق البرنامج، بإجراء 10 عمليات قسطرة علاجية، بجانب 4 عمليات قلب مفتوح، ونجح في إجراء أول عملية تركيب للصمامات بالقسطرة في مشروع إنساني بقارة أفريقيا.

وفي اليمن، وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية تعاون مشترك لتنفيذ مشروع إعادة إدماج الأطفال المرتبطين سابقًا بالنزاع المسلح في اليمن.

ويسعى المشروع إلى إعادة إدماج الأطفال المرتبطين سابقًا بالنزاع المسلح في عدة محافظات يمنية في المجتمع، والحرص على عودتهم إلى مقاعد التعليم، وتمكين أسرهم اقتصاديًا من خلال التدريب المهني، إضافة إلى إنشاء وتدريب لجان مجتمعية لنشر ثقافة حقوق الطفل والعمل على حمايتها، ويستفيد من المشروع 410 أطفال و20021 مستفيدًا غير مباشر.