السعودية تواصل حملتها لمكافحة المخدرات وتلقي القبض على مهربين ومروجين داخل المملكة

أعلنت السلطات السعودية عن نجاحها في إحباط عدة محاولات لتهريب المخدرات، بما في ذلك الشبو وكبتاغون، وذلك بفضل الإجراءات الأمنية الفعالة في منافذ البطحاء والحديثة.

وأكدت الهيئة الجمركية أنه تم العثور على كميات كبيرة من المخدرات مخبأة بشكل ماكر في إرساليات وشاحنات، حيث تم إخفاء الشبو داخل قطع من حجر الرخام، كما تم وضعه في تجاويف الإطارات.

وقد واجهت هذه المحاولات بنجاح، حيث تم القبض على المهربين والمروجين للمخدرات داخل المملكة.

وكان وزير الداخلية السعودي قد توعد في وقت سابق بشن ضربات قوية ضد مروجي ومهربي المخدرات، مؤكدا أنه لن ينجو أحد من تهريب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية، وفعلاً، تأتي هذه الحملة الشاملة والمشددة لمكافحة المخدرات في السعودية في إطار الجهود الحثيثة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة والتي تشكل تهديداً للأمن الوطني والمجتمع.

وبفضل الإجراءات الأمنية الفعالة والتنسيق الوثيق بين الجهات المعنية، تم إحباط هذه المحاولات الخبيثة والتي تهدف إلى إدمان المواطنين وتدمير مستقبل الشباب.

إن السلطات السعودية تعمل بكل جدية لمواجهة هذا التحدي ولتحقيق الأمن والاستقرار في المملكة، وتؤكد على حرصها الدائم على حماية مواطنيها ومقيميها من هذا الخطر الذي يهدد المجتمع بأكمله.