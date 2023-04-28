السعودية تواصل الحرب على المخدرات لا هوادة فيها

أطلقت المملكة العربية السعودية حملة تهدف إلى مكافحة انتشار المخدرات، وإحباط محاولات تهريبها إلى المملكة والقضاء على مصادر تمويل هذه الآفة التي تستهدف فئات عمرية معينة أغلبها جيل الشباب، وذلك ضمن إطار الحرب على المخدرات التي لا هوادة فيها ، وقد أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات خلال الحملة، عن توقيف عدد من الأشخاص الذين تبين أنهم يقومون بتسويق وبيع أنواع مختلفة من المخدرات في عدد من مدن المملكة.

ومن بين الموقوفين، شخصان، أحدهما وافد، في جدة، وتم توجيه الاتهام لهما بتورطهما في نشر مادة مخدرة، كما تم القبض على شخص آخر في مدينة الرياض متورط في ترويج حبوب المخدرات.

واعتقلت السلطات المختصة أيضًا شخصين في جازان وشخص في كل من منطقة عسير بالمنطقة الشرقية والقصيم بتهمة تداول الحشيش، حيث تم العثور على المعتقل بالمنطقة الشرقية وهو يتداول الحشيش عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وضمن إطار الحملة، كشفت المديرية العامة للتنمية، يوم الثلاثاء، عن إحباطها، بالتعاون مع هيئة الزكاة والضرائب والجمارك، تهريب أكثر من 12 مليون حبة مخدرة من الأمفيتامين كانت مخبأة في شحنة من فاكهة الرمان.

وسلطت المديرية الضوء على جانب المسؤولية الاجتماعية ضمن منهجية حملاتها ضد المخدرات بكافة أنواعها، وحثت أفراد المجتمع على ضرورة إبلاغهم بأي أنشطة مشبوهة فيما يتعلق بالاتجار بالمخدرات كجزء من حملة بعنوان “أبلغ عنهم”.

وتنشط المديرية في إطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد آفة المخدرات، بهاشتاغ تحت عنوان “الحرب على المخدرات”، يبرز عزم الدولة من خلال أجهزتها الأمنية على القضاء على هذه الآفة ومصادر التهريب والتمويل.